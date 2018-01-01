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      Экспорт нефти из России в январе-октябре вырос на 4,4%

      24.12 19:06Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Объем экспорта нефти из России в январе-октябре 2019 г. вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 222,9 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

      В октябре экспорт вырос на 8,7% в годовом выражении до 24,2 млн тонн. По сравнению с сентябрем 2019 г. рост составил 7,7%.

      Добыча нефти в РФ в январе-октябре составила 466,9 млн тонн, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

      Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре 2019 г. составил 29,3%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 46,4% (в январе-октябре 2018 г. соответственно 29,1% и 45,1%).

      В октябре 2019 г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила $438,9 за 1 тонну (100,1% к сентябрю 2019 г.). Цена мирового рынка на нефть Urals составляла $426,7 за 1 тонну (95,7% по сравнению с сентябрем 2019 г.).

      В октябре в России, по данным Росстата, добывалось 11,211 млн баррелей в день, в сентябре - 11,241 млн баррелей в день, в августе - 11,271 млн.

      В странах ОПЕК аналогичный показатель составил в октябре 29,744 млн баррелей, в сентябре - 28,716 млн, в августе - 29,809 млн.

      Рубрики: Росстат, Энергетика

      Метки: ОПЕК, Росстат, экспорт нефти, ЕАЭС

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