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      Россия и Азербайджан оценят перспективы подключения Баку к платежной системе "Мир"

      24.12 18:57Распечатать

      Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Власти двух стран проведут совместную работу по оценке возможности запуска российской платежной системы "Мир" в Азербайджане.

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи российской делегации во главе с руководителем Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным назвал сотрудничество с Россией в 2019 г. "очень эффективным и плодотворным", отметив при этом символичность ввода в строй нового моста, соединяющего страны: "Это считаю очень знаковым событием".

      Речь идет о мосте через реку Самур на границе двух стран, в церемонии открытии которого принял участие глава МЭР. Новый мост станет частью международного транспортного коридора "Север – Юг".

      Максим Орешкин в свою очередь отметил, что одним из новых проектов в развитии двусторонних отношений могло бы стать участие Азербайджана в российской платежной системе "Мир". Министр экономического развития РФ подчеркнул, что подключение к системе "Мир" позволило бы создать более удобные условия для российских туристов. Он также привел пример Турции, на территории которой в 2019 г. начали принимать карты "Мир".

      Максим Орешкин отметил достижение договоренности по совместной оценке властями России и Азербайджана возможности применения платежной системы "Мир" в Азербайджане, добавив, что стороны "готовы поработать дальше активно" в данном направлении.

      Рубрики: Институты развития, Финансы

      Метки: туризм, Ильхам Алиев, Максим Орешкин, Минэкономразвития РФ, Мир

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