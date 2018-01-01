Эксперты оценили рост фондовых рынков стран БРИКС и G7 в 2019 году

Фото: Justin Lane/EPA

Темпы роста рынков акций двух блоков ведущих развитых и развивающихся стран, по предварительным итогам завершающегося года, были в среднем сопоставимы, при этом рынки БРИКС по-прежнему остаются более привлекательными с учетом стоимостных мультипликаторов.

+8,03%, по состоянию на 23 декабря – прим. ред.

Таблица: Bespoke Investment Group, данные: Bloomberg

Таблица: Bespoke Investment Group, данные: Bloomberg