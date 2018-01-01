ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Эксперты оценили рост фондовых рынков стран БРИКС и G7 в 2019 году

      24.12 20:57Распечатать

      Фото: Justin Lane/EPA

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Темпы роста рынков акций двух блоков ведущих развитых и развивающихся стран, по предварительным итогам завершающегося года, были в среднем сопоставимы, при этом рынки БРИКС по-прежнему остаются более привлекательными с учетом стоимостных мультипликаторов.

      В консалтинговой компании Bespoke Investment Group оценили динамику 74 наиболее крупных рынков акций мира с начала года, отметив, что страны БРИКС и G7 вошли в число мировых лидеров по темпам роста фондовых рынков в 2019 г.

      Россия показала один из лучших результатов в мире по динамике роста фондового рынка: с начала года и по состоянию на 23 декабря российский рынок акций вырос на 43,24%. Более высокий результат в этом году, по предварительным результатам, показала лишь Греция (+48,15%).

      Другие страны БРИКС – Бразилия (31,10%), Китай (18,80%) и Индия (15,45%) – также вошли в число мировых лидеров по темпам фондового ралли в 2019 г.

      Среди стран "Большой семерки" наиболее быстрый рост в 2019 г. показал фондовый рынок Италии (+30,27%), при этом самую медленную динамику среди развитых стран блока показал рынок акций Великобритании (+13,23%).

      В Bespoke отметили, что "все страны БРИКС и G7 входят в число лидеров по темпам мировых рынков акций", но при этом в американской консалтинговой компании не учли ЮАР как одну из стран блока БРИКС.

      Несмотря на наиболее низкие темпы роста рынка акций ЮАР (+8,03%, по состоянию на 23 декабря – прим. ред.) по сравнению с Россией, Бразилией, Китаем и Индией, усредненные темпы роста фондовых рынков для стран БРИКС и G7 оказались практически одинаковыми: акции стран БРИКС в 2019 г. в среднем выросли на 23,23%, при этом акции стран G7 – на 23,52%.

      Данный результат выглядит вполне неплохо с учетом негативного эффекта от санкций в отношении России, а также совокупного объема денег, которые ведущие центробанки G7 в лице Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии и Федеральной резервной системы США ежемесячно вливают в финансовые системы своих стран. Банк Японии, в частности, напрямую скупает акции на фондовом рынке страны.

      Таблица: Bespoke Investment Group, данные: Bloomberg

      Ряд стран в 2019 г. также показали откровенно слабые результаты, потеряв часть прежней капитализации своих рынков. По оценкам американской консалтинговой компании, в число стран, чьи акции обесценились наиболее заметно, в том числе вошла Украина с результатом -8,91% по состоянию на 23 декабря. Более слабую динамику, чем Украина, в 2019 г. показали Оман (-9,85%), Нигерия (-16,91%) и Ливан (-21,78%).

      В Bespoke Investment Group также оценили фондовые рынки ряда стран по коэффициенту цена/прибыль (Price/Earnings), а также модификации данного мультипликатора – цена/прибыль/рост – PEG.

      Коэффициент с низким показателем цены по отношению к прибыли традиционно считается признаком недооцененности и привлекательности акций при фундаментальной оценке их дальнейших перспектив.

      За счет одного из наиболее низкого в мире значения по цене акций российских компаний по отношению к их прибылям Россия входит в число наиболее привлекательных стран по P/E и PEG, занимая 1-е и 2-е места по данным показателям среди крупнейших фондовых рынков мира. При этом лидером в мире по PEG, как отмечают в Bespoke, остается фондовый рынок Китая.

      Рынки акций всех стран БРИКС за исключением ЮАР в целом выглядят привлекательнее акций стран G7 по прогнозируемому значению мультипликатора PEG в 2020 г.

      Таблица: Bespoke Investment Group, данные: Bloomberg

      Рубрики: Акции, Финансы

      Метки: Россия, G7, БРИКС, ралли, P/E, оценки, PEG

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить