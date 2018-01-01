Совокупная капитализация мировых рынков акций выросла на $17 трлн
24.12 23:01
Грозит ли сланцевому сектору Америки кризис?
24.12 22:36
Эксперты оценили рост фондовых рынков стран БРИКС и G7 в 2019 году
24.12 20:57
Bloomberg News оштрафовали на $7 млн за распространение ложной информации
24.12 20:13
Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов
24.12 19:32
Правительство России обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
24.12 19:20
Экспорт нефти из России в январе-октябре вырос на 4,4%
24.12 19:06
Безработица в 8 регионах России за 11 месяцев 2019 года превысила 10%
24.12 19:04
Россия и Азербайджан оценят перспективы подключения Баку к платежной системе "Мир"
24.12 18:57
Цены на пальмовое масло в мире выросли до максимума почти за 3 года
24.12 18:47
Профсоюзы парализовали железнодорожную систему Франции
24.12 18:28
Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 10,7% за 11 месяцев 2019 года
24.12 18:19
Фонд развития промышленности в 2019 году одобрил проекты на 42 млрд рублей
24.12 17:53
10 примеров того, насколько сильно изменились США
24.12 17:52
Южная Корея хочет полной отмены экспортных ограничений Японии
24.12 17:43
Московский суд по просьбе UBS снял арест с самолета Дмитрия Ананьева
24.12 17:39
Рынок США: Tesla превысила знаковый уровень $420
24.12 17:21
"АЛРОСА" продала уникальный желтый бриллиант "Жар-птица"
24.12 17:21
Жилищная кооперация: ключевой инструмент жилищной политики
24.12 17:07
Период налоговых выплат и слабая активность позволили рублю укрепиться
24.12 17:05
Кампания США против Huawei может привести к глобальному расколу в технологических стандартах
24.12 16:58
За державу обидно: арестованный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
24.12 16:30
Доля контрафакта на прилавках торгцентров России достигла 60%
24.12 16:16
Китай примет меры по поддержке занятости на фоне замедления экономики
24.12 15:59
В России введут новые правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения
24.12 15:30
Mercedes отзовет в России более 1 тысячи автомобилей из-за технических проблем
24.12 15:29
Половина из топ-10 самых богатых видеоблогеров - геймеры
24.12 15:20
Украинский "Нафтогаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев на 27%
24.12 14:59
Рождаемость в Японии упала до исторического минимума в 2019 году
24.12 14:54
10 самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году
24.12 14:51
Власти США предупредили авиаперевозчиков о возможных ракетных испытаниях КНДР
24.12 14:37
Что будет с ценами на нефть в 2020 году?
24.12 14:30
Производство золота в России увеличилось в январе-сентябре на 17%
24.12 14:25
США предостерегают Великобританию от использования оборудования Huawei в сетях 5G
24.12 14:08
Рынок стриминга в России превысил 20 млрд рублей
24.12 14:06
ВЭБ.РФ и "Газпромбанк" подписали соглашение о финансировании строительства научно-исследовательского реактора
24.12 13:54
Кувейт и Саудовская Аравия восстановят добычу нефти в нейтральной зоне
24.12 13:48
Доклад Банка России: процентные ставки еще будут снижаться
24.12 13:47
Россия не имеет судна-трубоукладчика для "Северного потока-2", но может построить за 5-6 лет
24.12 13:45
Китай расширит пилотный проект блокчейн-платформы
24.12 13:14
Россия и Турция обсудили кризис в Ливии, но Турция не отказалась послать войска в Ливию
24.12 13:14
Недострой обманутых дольщиков оценили в город-миллионник
24.12 13:02
ВЦИОМ: 51% россиян недовольны своим материальным положением
24.12 12:40
Япония может отложить продажу акций Japan Post после скандалов
24.12 12:30
Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным
24.12 12:23
В Приморье начали биржевые торги лесом на экспорт
24.12 12:01
В Совете Федерации поддержали отмену налогов для бедных и микропредприятий
24.12 12:01
"Газпром" привлек проектное финансирование в размере 11,4 млрд евро на строительство Амурского ГПЗ
24.12 11:46
Boeing попросила поставщиков приостановить поставки деталей для самолетов 737 Max
24.12 11:34
"Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" разработают технологии добычи трудноизвлекаемой нефти
24.12 11:28
Рубрики: ЦБ РФ, Финансы, Правительство, Парламент
Метки: бюджет, Сбербанк, Банк России, ЦБ РФ, Антон Силуанов, дивиденды
Правительство России обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
24.12 19:20
Доклад Банка России: процентные ставки еще будут снижаться
24.12 13:47
Российские МФО нарастили долю "плохих" займов до 28,7%
23.12 17:50
Рынок России: последние важные события уходящего года
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Прибыль российских банков выросла в январе-ноябре на 46%
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ЦБ ожидает роста ВВП в январе-июне за счет внутреннего спроса
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Замедление роста потребкредитования не угрожает экономике России
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