Правительство России обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Российское правительство обсуждает выход центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"."В прессе была информация о том, что вопрос этот обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу", - сказал Силуанов."И вопрос долго тоже обсуждается о том, что финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. Тема эта не новая, тема эта поднималась 10 и более лет назад. Сейчас такие вопросы тоже обсуждаются", - добавил он.Силуанов напомнил, что ЦБ в настоящее время также владеет рядом санируемых им банков. "Если мы говорим о тех активах, в которых он участвует… Конечно, Сберегательный банк - это то финансовое учреждение, организация, которая в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения ликвидации конфликта интересов", - добавил он.Первый вице-премьер также указал, что в настоящее время в трехлетнем бюджете на 2020-2022 гг. предусмотрено перечисление дивидендов Сбербанка в казну РФ."Что соответственно вызывает вопросы со стороны Центрального банка как владельца акций Сберегательного банка. Это один из элементов темы, который подстегнул обсуждение дальнейшего владения Сберегательным банком", - сказал он.Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Согласно действующему законодательству уменьшение доли ЦБ в Сбербанке ниже 50% плюс одна акция возможно только на основании федерального закона.