Bloomberg News оштрафовали на $7 млн за распространение ложной информации

Bloomberg News были оштрафованы на $7,6 млн, или на 5 млн евро, за распространение ложной информации, что в итоге привело к падению акций французской строительной компании Vinci.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".22 ноября 2016 г. два журналиста Speed ​​Desk, парижского филиала Bloomberg, сообщили о фальшивом пресс-релизе о финансовой проверке в Vinci, сообщает AMF."Vinci проводит аудит своих консолидированных счетов за 2015 г. и первую половину 2016 г.", - говорится в пресс-релизе.В заявлении говорится, что Vinci уволила своего финансового директора и выявила серьезные ошибки в учете, что заставило компанию опубликовать обновленные данные за 2015 г. и первые два квартала 2016 г. В итоге компания отметила чистый убыток вместо прибыли за рассматриваемый период.На самом деле это заявление было сделано не самой компанией. Оно было размещено на веб-сайте vinci.group, который напоминал сайт vinci.com, однако этот ресурс не официальный веб-сайт компании. На фальшивом сайте был размещен ошибочный адрес и номер мобильного телефона, который не соответствовал номеру пресс-секретаря Vinci, сообщает AFP.После отчета акции Vinci упали на 18%, в итоге стоимость компании снизилась на 6 млрд евро. Позже Vinci опровергла этот отчет, акции восстановились. Vinci подала жалобу в AMF.На странице компании на веб-сайте Bloomberg News указан правильный номер телефона и веб-сайт. Однако с ноября 2016 г. нет никаких сообщений о Vinci. Пока не ясно, принесла ли компания извинения за распространение ложной информации.AMF заявляет, что Bloomberg News распространили "заведомо ложную информацию"."Учитывая, что Bloomberg LP распространила заведомо ложную информацию, исполнительный комитет отметил, что журналисты Speed ​​Desk не проверили информацию, которую затем разместила Bloomberg, несмотря на то что релиз с явными ошибками был отправлен Bloomberg во время торговой сессии. В нем содержалась серьезная информация, которую журналисты должны были перепроверять, учитывая возможное резкое падение акций", - сказано в заявлении.Журналистская этика требует проверки информации перед публикацией, чего сделано не было, заявили в AMF."Комитет подчеркнул, что журналисты могут рассчитывать на защиту, если действуют добросовестно, стараясь предоставлять точную и достоверную информацию", - говорится в заявлении. Bloomberg News может подать апелляцию.По сообщению Financial Times, это первый раз, когда введен штраф на СМИ во Франции.В заявлении, направленном в новостные агентства, представитель Bloomberg News заявил, что компания подаст апелляцию, попытавшись представить Bloomberg News жертвой: "Мы сожалеем о том, что AMF не нашел и не наказал виновного в обмане, а вместо этого оштрафовал СМИ, которые делали все возможное, чтобы сообщать новости, заслуживающие освещения в печати".