Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов

Apple готовит к выпуску игровой компьютер, предназначенный специально для киберспортсменов, сообщает портал Patently Apple со ссылкой на информацию инсайдера. Стоимость такого устройства, предположительно, составит $5 тыс., а увидеть его можно будет на презентации WWDC 2020 летом следующего года.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Подробностей мало, но согласно источникам портала стоит ожидать либо моноблок, либо широкоэкранный ноутбук. Отмечается, что новинка будет представлена на конференции разработчиков WWDC 2020 в июне следующего года.Стоит отметить, что, несмотря на динамичное развитие игрового рынка, Apple пока делает ставки на мобильный гейминг. Помимо экосистемы игры на iOS, в этом году был запущен онлайн-сервис цифрового распространения игр по подписке для владельцев устройств на базе iOS, который получил название Apple Arcade. Подписчикам Arcade предоставляется свыше 100 эксклюзивных игр, в которые можно играть как в онлайне, так и в офлайне.Пока выход Apple на рынок десктопного гейминга ограничен операционкой для Mac. На данный момент ПК-гейминг полностью принадлежит компьютерам на Windows, а для MacOS исторически не так много полноценных крупных игровых релизов. Конечно, игры на "Маках" можно запускать через эмулятор Windows, но это решение довольно неудобное.Пока неизвестно, как Apple будет обходить это ограничение: вряд ли "яблочная" компания допустит на свои десктопы софт от Microsoft. Одним из возможных решения может стать облачный гейминг, предполагающий, что игры запускаются на серверах провайдера, картинка стримится на пользовательское устройство, откуда игрой можно управлять через браузер. Это снимает ограничение платформы: играть можно на любой операционке с любого устройства, где есть браузер. Но пока сервисы облачного гейминга только готовятся выйти на массовый рынок.Тем временем, по данным ведущего аналитического агентства в сфере гейминга Newzoo, общий размер аудитории киберспорта, то есть тех пользователей, которые следят за видеоигровыми турнирами через стриминговые сервисы, составит к концу года 443,1 млн человек с общей выручкой рынка в размере $1,1 млрд.Спрос на игровые системы на мировом рынке также растет. В III квартале уходящего года, по оценкам IDC, было реализовано около 10 млн игровых настольных ПК и ноутбуков, что на 10,1% больше по сравнению с третьей четвертью 2018 г. Отгрузки игровых мониторов и вовсе подскочили на 76,4% до 2,2 млн единиц.