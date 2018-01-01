Совокупная капитализация мировых рынков акций выросла на $17 трлн

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Фондовые рынки различных стран мира в уходящем году смогли существенно увеличить свою капитализацию – во многом благодаря продолжению сверхмягкой монетарной политики со стороны центральных банков.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".По оценкам аналитиков Deutsche Bank, в уходящем году мировые акции подорожали на $17 трлн. С учетом начального уровня в чуть менее $70 трлн в 2019 г. стоимость акции компаний, котирующихся на биржах различных стран мира, в этом году достигла $87 трлн.Тем самым фондовые рынки мира вернулись к рекордным значениям, показанным в январе 2018 г., когда объем их капитализации впервые достиг $87 трлн.Большинство экспертов сходятся во мнении, что основным фактором роста для акций остаются действия ЦБ развитых стран, которые продолжают активно печатать деньги, скупать активы и вливать ликвидность в финансовые системы своих стран.В заключительной части года серьезным поводом для оптимизма инвесторов стали договоренности между властями США и Китая по торговому соглашению, которые, как ожидается, будут оформлены в начале января 2020 г.