Грозит ли сланцевому сектору Америки кризис?

Банки сокращают выдачу кредитов испытывающим в последнее время трудности американским сланцевым бурильщикам. Это стало очередным ударом по сектору, который, по мнению аналитиков, уже давно использует сомнительную бизнес-модель.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".Банки ограничивают кредитование и пересматривают свою оценку стоимости некоторых сланцевых месторождений, сообщает The Wall Street Journal. Даже такие крупные финансовые организации, как JPMorgan Chase и Capitol One Financial Corp., планируют сократить свою работу со сланцевым сектором. Согласно данным WSJ банки все больше обеспокоены тем, что в случае банкротства бурильщиков их активы, стоимость которых снижается, могут не покрыть непогашенные кредиты.Нервозность финансовых организаций усилилась в связи с очередной волной крупных списаний в энергетической отрасли. Ранее в этом месяце Chevron объявила о списании более $10 млрд в нефтегазовом портфеле, в том числе активы в Аппалачах и крупный проект по сжижению природного газа в Канаде. На прошлой неделе Royal Dutch Shell заявила, что в IV квартале спишет активы на $1,7-2,3 млрд, не предоставив при этом более детальную информацию.В последние месяцы другие крупные нефтяные компании, включая Repsol BP, Equinor и Halliburton, также сообщили о списании активов.Но нефтяным гигантам не грозит банкротство. Небольшие сланцевые бурильщики несут наибольший риск банкам, так как в случае краха они не смогут погасить свои долги. Согласно данным Haynes & Boone с 2015 г. в Северной Америке обанкротились около 200 нефтегазовых компаний. Только в США в 2019 г. было зафиксировано более 30 банкротств, самый высокий показатель за последние три года. На долю энергетических компаний пришлось более 90% дефолтов по корпоративным долгам в III квартале, утверждает Moody's.По оценке Haynes & Boone, банки могут сократить кредитные линии для сектора на 10%, но это средний показатель. Для отдельных компаний, которые находятся в наиболее тяжелом положении, сокращения окажутся более значительными. Между тем, согласно данным Credit Benchmark 22 нефтегазовым компаниям в ноябре были повышены кредитные рейтинги различными финансовыми организациями, а 33 - понижены.Если уменьшится приток капитала с Уолл-стрит в Западный Техас, бурение и добыча продолжит замедляться. На местах ухудшение ситуации уже видно сегодня. Так, в Пермском сланцевом бассейне происходит сокращение рабочих мест, пишет oilprice.com.По мнению аналитиков, трудности, с которыми в настоящее время сталкивается сланцевый сектор, намного серьезнее, чем последствия чрезмерно оптимистичного прогноза прибыли от нефтяных руководителей. Проблемным вопросом также является неудовлетворительные результаты основной деятельности компаний. Сланцевые скважины фактически не производят столько нефти, сколько рекламируется, вдобавок к этому они сокращают добычу более быстрыми темпами, чем обещал сектор в прошлом году.Если сланцевые скважины производят меньше продукции в течение своей жизни, чем компании говорили своим инвесторам, то сами компании, вероятно, стоят намного меньше, чем считалось ранее. Это означает, что они будут добывать меньше нефти и газа, будут иметь меньше денежного потока, а не добытые запасы, на которых они сидят, могут внезапно стоить гораздо меньше, чем считалось ранее.Все это чревато серьезными последствиями для сланцевого сектора. Нынешнюю ситуацию очень точно недавно охарактеризовал энергетический эксперт Мишель Фосс: "Сейчас идет борьба за инвесторов, чтобы определить, какие вещи сколько на самом деле стоят".