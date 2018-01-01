Экс-глава Uber Трэвис Каланик выйдет из совета директоров компании

Сооснователь и бывший гендиректор Uber Technologies Трэвис Каланик 31 декабря 2019 года выйдет из совета директоров компании и займется новым бизнесом и благотворительностью, сообщила компания.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"Экс-глава и сооснователь сервиса по заказу такси Uber Трэвис Каланик покинет совет директоров компании 31 декабря, говорится в сообщении компании. По его словам, теперь, когда Uber является публичной компанией, он хочет сосредоточиться на своем текущем бизнесе и благотворительной деятельности.«Кажется, сейчас правильный момент для того, чтобы я сосредоточился на текущем бизнесе и филантропии, — сказал Каланик, слова которого приводятся в пресс-релизе. — Я буду болеть за будущее Uber со стороны».Сейчас среди проектов Каланика — стартап CloudKitchens, который строит и сдаёт в аренду ресторанам помещения для «облачных» кухонь, работающих только на доставку. В ноябре компания привлекла $400 млн при оценке в $5 млрд, говорили источники WSJ.Гендиректор Uber Дара Хосровшахи отметил выдающийся вклад Каланика в развитие сервиса, поблагодарил его за работу в совете директоров и пожелал ему всего наилучшего от имени всего коллектива.Каланик оставил пост гендиректора в 2017 году под давлением акционеров после серии скандалов, в том числе связанных с обвинениями в домогательствах к сотрудницам, в жесткой корпоративной культуре, и с судебным разбирательством с Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей-беспилотников.Ранее The Wall Street Journal писала, что с начала ноября 2019 года Каланик продал более чем 90% своей доли в Uber за $2,5 млрд. По данным Business Insider, у Каланика осталось 5,8 млн акций; до начала продажи бумаг их было 22,6 млн.Акции Uber упали более чем на 30% с момента IPO. Это отчасти отражает беспокойство инвесторов по поводу способности Uber получать прибыль.В третьем квартале 2019 года чистый убыток компании увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $1,16 млрд. Однако глава компании Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию на прибыльный уровень к концу 2021 года - раньше, чем прогнозировали многие аналитики.