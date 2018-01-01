Италия вслед за Францией введет цифровой налог

Правительство Италии одобрило новый налог на цифровые компании, чья глобальная выручка превышает €750 млн в год, а объем продаж в самой Италии составляет не менее €5,5 млн. Как ожидается, новый налог со ставкой 3%, который вступит в силу с 1 января 2020 года, принесет бюджету страны дополнительные €700 млн в год.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"Многие страны жалуются на то, что американские технологические компании платят слишком мало подоходного налога на территориях, где у них есть пользователи, и до сих пор большинство из них воздерживалось от взимания собственных национальных налогов. Однако это нежелание, возможно, ослабевает, поскольку другие страны, такие как Великобритания или Канада, потенциально готовы последовать их примеру.Издание Wall Street Journal недавно опубликовало письмо, которое министр финансов США Стивен Мнучин направил в адрес Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно тексту документа, у США есть серьезные опасения в отношении глобального изменения правил корпоративного налогообложения.Изменение обязательных правил, когда страны имеют право имеют право устанавливать налогообложение для отдельных компаний, может повлиять на установившиеся основы международной налоговой системы, на которую полагаются американские налогоплательщики, пишет Мнучин. Глава Минфина призвал страны-участники ОЭСР прекратить применение цифровых налогов.Ранее в текущем году аналогичный налог ввела Франция. Нормативный акт предназначен для предотвращения уклонения транснациональных технологических гигантов от уплаты налогов путем размещения штаб-квартир в странах с низким уровнем налогов в Европе. В результате 3%-м сбором обложили превышающие €25 млн французские доходы цифровых компаний с ежегодными глобальными продажами на сумму более €750 млн ($830 млн).Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона, а президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения налога на французское вино. Позже президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что как только будет введен цифровой налог на международном уровне, свой налог Франция отменит.Офис торгового представителя США заявил, что французский налог нацелен именно на американские компании, поскольку он применяется к тем услугам, где доминируют IT-фирмы США. Французские чиновники часто называют цифровой налог (DST — Digital Services Tax) аббревиатурой GAFA, которая расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon.ЕС уже почти два года ведет обсуждения о введении единого цифрового налога, но пока безрезультатно. Поэтому отдельные страны решились на индивидуальные меры, настаивая, что технологические компании должны платить налоги там, где генерируют прибыль за счет цифровой рекламы, платных подписок, использования данных пользователей, облачных сервисов и т. п. Экономический блок планирует представить конечное решение по этому вопросу в 2020 году.Технологические компании и их лоббисты заявили, что они поддерживают международный процесс обновления налоговых правил, но решительно выступают против односторонних цифровых налогов, таких как итальянские или французские. Американские технологические компании говорят, что в соответствии с действующими правилами они платят основную часть своих налогов в США, потому что именно там в основном и разрабатываются их продукты.По заявлению пресс-секретаря французского министерства финансов, новый цифровой налог Италии будет стимулировать США на разработку глобального соглашения на уровне ОЭСР. Ожидается, что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр встретится с министром финансов США Стивеном Мнучином в январе.