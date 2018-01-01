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      Минпромторг прогнозирует примерно 2,4% рост промпроизводства в 2019 году

      04:43Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика" Замедление роста в ноябре глава ведомства связал в первую очередь с макроэкономическими факторами.

      Фото: homw/ Pixabay

      “Если говорить о результатах этого года, то за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, прирост промышленного производства составил 2,4%, а в обрабатывающих производствах - 2,1%. Примерно такие результаты будут и на конец года”, - заявил в интервью “Известиям” министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

      Замедление роста промпроизводства в ноябре этого года глава Минпромторга связал с рядом факторов, в первую очередь, макроэкономических. “Чтобы предприятиям адаптироваться к сложившимся условиям, действуют меры поддержки тех отраслей, где мы потенциально ожидаем получить рост. В последующем это даст мультипликативный эффект и будет влиять в целом на развитие нашей экономики”, - пояснил министр.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, по данным Росстата промышленное производство в России в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении, тогда как в октябре рост составил 2,6%, а в сентябре - 3%.

      Как сообщал наш портал, такая статистика стала причиной пересмотра прогнозов Минэкономразвития: ведомство отметило, что показатели этого года могут оказаться ниже запланированных. “Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в европейской части России. С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 г. может оказаться несколько ниже текущего прогноза (2,3% год к году). При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 г.”, - отметили в МЭР.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Россия, Денис Мантуров, рост промпроизводства, Минпромторг РФ

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