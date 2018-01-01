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      Глава Emirates покидает компанию

      04:47Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика" Под руководством Кларка авиаперевозчик расширил свою международную деятельность и зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире.

      Фото: ALI HAIDER/ EPA-EFE

      Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк уйдет в отставку в июне 2020 года, сообщает CNBC со ссылкой на корпоративное сообщение авиаперевозчика.

      Emirates - крупнейший в мире оператор A380, входящий в пятерку крупнейших авиакомпаний по объему пассажиро-грузовых перевозок. И это - во многом заслуга Кларка, который 35 лет проработал в компании, из них 17 - руководил ею.

      В 2014 году президент Emirates получил рыцарское звание за заслуги в авиационной промышленности и вклад в процветание Великобритании.По информации Reuters, он сохранит статус советника.

      В октябре Кларк заявил о планах по расширению парка Emirates на 30% к концу 2025 года. В ноябре он уточнил, что базирующаяся в Дубае авиакомпания возобновит свое расширение в начале 2020-х годов после текущего периода консолидации. Пока неясно, останется ли план неизменным в свете ухода Кларка.

      По состоянию на октябрь парк Emirates состоял из 270 самолетов, включая 12 грузовых. В ноябре компания сообщила о том, что на авиасалоне в Дубае заказала у Boeing 30 лайнеров, и еще 50 - у Airbus. Сделка по покупке лайнеров A350-900 оценивается в $16 млрд.

      Emirates является покупателем № 1 легендарного A380 Airbus, крупнейшего в мире авиалайнера. В парке авиаперевозчика 123 таких самолета. Однако в этом году компания сократила объем заказов этой модели, на что французский авиапроизводитель тут же отреагировал сообщением о возможном отказе от его производства. Многие отраслевые аналитики назвали это “концом эпохи”.

      Однако в Emirates заявили, что намерены летать на А380 еще долгие годы. Как писали ранее “Вести. Экономика”, перевозчик подписал соглашение о приобретении 20 двухпалубных четырехдвигательных пассажирских самолетов с возможностью покупки еще 16 лайнеров. Стоимость заказа составляет $16 млрд. Покупка продлит производство A380 до 2029 г., если Emirates приобретет все самолеты, заявил Airbus.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Airbus, ОАЭ, отставка, Дубаи, Emirates, Тим Кларк

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