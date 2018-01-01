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      Фонд защиты дольщиков подсчитал, сколько нужно на достройку всех объектов

      05:07Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Ранее на встрече с премьер-министром глава Фонда защиты дольщиков озвучил текущий объем недостроя.

      Фото: Wikimedia commons

      На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым гендиректор Фонда защиты дольщиков Олег Говорун озвучил не только текущий объем недостроя, но и сумму, в которую обойдется обеспечение жильем всех обманутых дольщиков, сообщают "Ведомости".

      В стенограмме встречи, размещенной на сайте правительства, нет ответа на вопрос о стоимости завершения всех объектов. Между тем, как сообщил глава фонда изданию, на строительство жилья для всех обманутых дольщиков потребуется около 0,5 трлн руб. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил изданию, что эта сумма была озвучена на встрече с Дмитрием Медведевым.

      "Это позволит выполнить поручение президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева и решить накопленную проблему обманутых дольщиков к 2023 г.", - пояснил изданию Олег Говорун. Однако, как отреагировал на предложение фонда премьер-министр, не указывается.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", по словам Говоруна, в России сейчас порядка 200 тыс. обманутых дольщиков. "Это участники долевого строительства домов, которые находятся в реестре проблемных объектов. Более 3 тыс. домов являются заброшенными, недостроенными. По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен", - отметил глава Фонда защиты дольщиков.

      Говорун отметил, что в этом году были восстановлены права 8 тыс. дольщиков в 13 субъектах РФ. "У нас в планах до конца этого года – еще на этой неделе внепланово провести заседание наблюдательного совета. Итогом этого года станет восстановление прав более 16 тыс. обманутых дольщиков. Эти дома находятся на территории 21 субъекта Российской Федерации. В целом для этого потребуется 31 млрд руб. Деньги соответствующие предусмотрены. Все решения необходимыми средствами обеспечены", - сообщил Говорун.

      Рубрики: Регионы России, Недвижимость

      Метки: Россия, Олег Говорун, Дмитрий Медведев, обманутые дольщики, Фонд защиты дольщиков, недострой, премьер-министр РФ

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