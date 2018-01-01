Чем рынок США удивил в этом году?
08:53
Китай в ноябре нарастил закупки сои в США
08:43
"Газпром" пообещал акционерам 50% от прибыли
08:29
Москва нарастила экспорт в 2019 году на 15%
07:03
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году
06:58
Топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия
06:12
"Роскосмос" хочет участвовать в проекте лунной станции Gateway
06:09
Новая волна китайских инвесторов надвигается на Сингапур
05:36
Южнокорейские компании резко нарастили расходы на исследования в 2019 году
05:34
Продукция "АвтоВАЗа" подорожает в январе в среднем на 2,3%
05:28
Фонд защиты дольщиков подсчитал, сколько нужно на достройку всех объектов
05:07
Глава Emirates покидает компанию
04:47
Минпромторг прогнозирует примерно 2,4%-й рост промпроизводства в 2019 году
04:43
Экс-глава Uber Трэвис Каланик выйдет из совета директоров компании
03:20
Совокупная капитализация мировых рынков акций выросла на $17 трлн
24.12 23:01
Грозит ли сланцевому сектору Америки кризис?
24.12 22:36
Эксперты оценили рост фондовых рынков стран БРИКС и G7 в 2019 году
24.12 20:57
Bloomberg News оштрафовали на $7 млн за распространение ложной информации
24.12 20:13
Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов
24.12 19:32
Правительство России обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
24.12 19:20
Экспорт нефти из России в январе-октябре вырос на 4,4%
24.12 19:06
Безработица в 8 регионах России за 11 месяцев 2019 года превысила 10%
24.12 19:04
Россия и Азербайджан оценят перспективы подключения Баку к платежной системе "Мир"
24.12 18:57
Цены на пальмовое масло в мире выросли до максимума почти за 3 года
24.12 18:47
Профсоюзы парализовали железнодорожную систему Франции
24.12 18:28
Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 10,7% за 11 месяцев 2019 года
24.12 18:19
Фонд развития промышленности в 2019 году одобрил проекты на 42 млрд рублей
24.12 17:53
10 примеров того, насколько сильно изменились США
24.12 17:52
Южная Корея хочет полной отмены экспортных ограничений Японии
24.12 17:43
Московский суд по просьбе UBS снял арест с самолета Дмитрия Ананьева
24.12 17:39
Рынок США: Tesla превысила знаковый уровень $420
24.12 17:21
"АЛРОСА" продала уникальный желтый бриллиант "Жар-птица"
24.12 17:21
Жилищная кооперация: ключевой инструмент жилищной политики
24.12 17:07
Период налоговых выплат и слабая активность позволили рублю укрепиться
24.12 17:05
Кампания США против Huawei может привести к глобальному расколу в технологических стандартах
24.12 16:58
За державу обидно: арестованный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
24.12 16:30
Доля контрафакта на прилавках торгцентров России достигла 60%
24.12 16:16
Китай примет меры по поддержке занятости на фоне замедления экономики
24.12 15:59
В России введут новые правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения
24.12 15:30
Mercedes отзовет в России более 1 тысячи автомобилей из-за технических проблем
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Половина из топ-10 самых богатых видеоблогеров - геймеры
24.12 15:20
Украинский "Нафтогаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев на 27%
24.12 14:59
Рождаемость в Японии упала до исторического минимума в 2019 году
24.12 14:54
10 самых дорогих произведений искусства, проданных в 2019 году
24.12 14:51
Власти США предупредили авиаперевозчиков о возможных ракетных испытаниях КНДР
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Что будет с ценами на нефть в 2020 году?
24.12 14:30
Производство золота в России увеличилось в январе-сентябре на 17%
24.12 14:25
США предостерегают Великобританию от использования оборудования Huawei в сетях 5G
24.12 14:08
Рынок стриминга в России превысил 20 млрд рублей
24.12 14:06
ВЭБ.РФ и "Газпромбанк" подписали соглашение о финансировании строительства научно-исследовательского реактора
24.12 13:54
Рубрики: Транспорт и туризм
Метки: Россия, Lada Granta, LADA 4x4, повышение цен, Lada Xray, "АвтоВАЗ"
Продукция "АвтоВАЗа" подорожает в январе в среднем на 2,3%
05:28
Глава Emirates покидает компанию
04:47
Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 10,7% за 11 месяцев 2019 года
24.12 18:19
Mercedes отзовет в России более 1 тысячи автомобилей из-за технических проблем
24.12 15:29
Власти США предупредили авиаперевозчиков о возможных ракетных испытаниях КНДР
24.12 14:37
Boeing попросила поставщиков приостановить поставки деталей для самолетов 737 Max
24.12 11:34
Акции Tesla все-таки достигли обещанной Маском отметки
24.12 07:03
В США расследуют деятельность концерна BMW
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Рост цен на бензин в 2019 году оказался самым низким за 11 лет
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