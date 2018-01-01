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      Продукция "АвтоВАЗа" подорожает в январе в среднем на 2,3%

      05:28Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". При этом повышение цен не отразится на доле производителя на рынке, так как другие компании также намерены поднять цены.

      Рекомендованные цены на весь модельный ряд "АвтоВАЗа" в январе 2020 г. вырастут в среднем на 2,3%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на три источника в дилерских компаниях.

      Как сообщает издание, больше всего подорожает седан Vesta - на 3,8% до 629,9 тыс. руб. Седаны семейства Granta прибавят в цене 2,5%. Таким образом, планка поднимется до 455,9 тыс. руб. До 538,9 тыс. руб. (+2,9%) будет поднята цена внедорожника Lada 4x4.

      Самый дорогой автомобиль из модельного ряда, седан Lada Vesta Sport, подорожает на 1,5%, его стоимость составит 1 млн 42,9 тыс. руб. Хетчбэк Lada Xray прибавит в цене 0,8% до 619,9 тыс. руб.

      При этом, как отметил один из источников издания, на доле "АвтоВАЗа" на российском авторынке повышение цен не отразится: другие автопроизводители тоже поднимают планку со следующего года.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", эксперты ожидают подорожания машин среднего ценового сегмента на 30-100 тыс. Как рассказали в крупных дилерских центрах агентству РИА "Новости", о пересмотре ценников с 1 января уже уведомили Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. Кроме того, до конца следующей недели могут поступить подобные сообщения и от других автопроизводителей.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Lada Granta, LADA 4x4, повышение цен, Lada Xray, "АвтоВАЗ"

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