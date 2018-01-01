Южнокорейские компании резко нарастили расходы на исследования в 2019 году

Крупнейшие игроки увеличивают финансирование НИОКРов, несмотря на снижение выручки.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Совокупные расходы на исследования и разработки 500 крупнейших по объему продаж южнокорейских компаний в первые три квартала года составили 39,3 трлн вон ($33,8 млрд). Это на 11,3% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на исследование CEO Score.По данным исследования, в январе-сентябре эти компании получили 1265,3 трлн вон совокупной выручки, что на 0,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Тем не менее их общие расходы на НИОКР составили 3,13% от продаж, что на 0,34% больше, чем годом ранее.Первое место среди южнокорейских компаний по соотношению расходов на НИОКР к продажам заняла ведущая интернет-компания страны Naver Corp. с показателем в 25,96%.Фармацевтический гигант - компания Celltrion, чье отношение R&D к продажам было самым высоким в 2018 г., - сместился на второе место с соотношением в 25,63%.Компания Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов и чипов памяти, по объему расходов оказалась лучшим спонсором исследований и разработок с 15,29 трлн вон, однако соотношение R&D к продажам поставило гиганта на 16-е место рейтинга.