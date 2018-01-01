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      Южнокорейские компании резко нарастили расходы на исследования в 2019 году

      05:34Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Крупнейшие игроки увеличивают финансирование НИОКРов, несмотря на снижение выручки.

      Совокупные расходы на исследования и разработки 500 крупнейших по объему продаж южнокорейских компаний в первые три квартала года составили 39,3 трлн вон ($33,8 млрд). Это на 11,3% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на исследование CEO Score.

      По данным исследования, в январе-сентябре эти компании получили 1265,3 трлн вон совокупной выручки, что на 0,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Тем не менее их общие расходы на НИОКР составили 3,13% от продаж, что на 0,34% больше, чем годом ранее.

      Первое место среди южнокорейских компаний по соотношению расходов на НИОКР к продажам заняла ведущая интернет-компания страны Naver Corp. с показателем в 25,96%.

      Фармацевтический гигант - компания Celltrion, чье отношение R&D к продажам было самым высоким в 2018 г., - сместился на второе место с соотношением в 25,63%.

      Компания Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов и чипов памяти, по объему расходов оказалась лучшим спонсором исследований и разработок с 15,29 трлн вон, однако соотношение R&D к продажам поставило гиганта на 16-е место рейтинга.

      Рубрики: Фарминдустрия, Юго-восточная Азия, Австралия, Технологии и IT

      Метки: инвестиции, Южная Корея, исследования, Samsung Electronics, разработки, НИОКР, Naver Corp., Celltrion

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