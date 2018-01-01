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      Новая волна китайских инвесторов надвигается на Сингапур

      05:36Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Растущий средний класс материкового Китая все больше стремится размещать свои средства за пределами страны.

      Фото: Engin_Akyurt/Pixabay

      Китайский средний класс активно инвестирует средства в недвижимость за пределами материкового Китая. Однако ситуация в Гонконге еще больше расширила географию интересов потенциальных покупателей: они все больше интересуются объектами за пределами страны, хотя и в азиатском регионе.

      В частности, покупателей привлекает Сингапур. По информации South China Morning Post, ссылающейся на опрос консультантов по инвестициям, с июня количество запросов от жителей Пекина по поводу недвижимости в городе-государстве выросло на треть. В Шанхае количество аналогичных запросов выросло на 25%.

      Эксперты отмечают "стабильно растущий интерес" и сами уже начинают рекомендовать Сингапур как "основное направление для инвестирования" в Азии, отмечает издание.

      "Сингапур всегда был интересен, но сейчас, похоже, он оказался в центре внимания", - отметил в беседе с изданием один из собеседников из иммиграционной службы.

      Около 80% 5,8-миллионного населения Сингапура проживает в государственных квартирах, которые доступны только для граждан и постоянных жителей. Остальные 20% - в частной собственности, которую могут покупать и иностранцы.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", покупателей не смущают ни цены, которые выше европейских, ни огромный налог в 20%, который должны заплатить иностранные покупатели при приобретении недвижимости в городе-государстве. В первую очередь клиенты думают о политической стабильности, подчеркивают эксперты.

      Любопытно, что многие китайские покупатели думают не просто о размещении средств. По словам участников рынка, все чаще инвесторы, располагающие суммой в 8-10 млн юаней (в пределах $1,5 млн), задумываются о покупке жилья для своих детей, которые смогут жить в Сингапуре и учиться там.

      По словам одного из источников издания, система образования Сингапура подходит для жителей материковой части Китая в первую очередь из-за ее двуязычной политики, при которой ученик должен изучать второй язык (китайский, малайский или Тамильский), помимо английского. Впрочем, иностранные студенты и школьники, как правило, предпочитают международные школы города-государства, поскольку при поступлении в обычное муниципальное учебное заведение нужно сдавать вступительные тесты, да и количество мест там ограничено.

      Еще одна причина, по которой жители материковой части Поднебесной все больше интересуются сингапурской недвижимостью, - резкий рост цен на жилье в крупных китайских городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

      "Времена, когда они могли удвоить или утроить свои инвестиции в Китае, давно прошли, - поясняет изданию эксперт из ERA по имени Фу. - Сингапур - лучшее место для вложения денег для китайцев, желающих диверсифицировать свои инвестиции".

      Рубрики: Недвижимость, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, недвижимость, инвестиции, Гонконг, Сингапур, образование, средний класс, материковый Китай

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