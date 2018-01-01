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      "Роскосмос" хочет участвовать в проекте лунной станции Gateway

      06:09Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". По информации РИА "Новости", российское космическое агентство возобновит переговоры с NASA.

      Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин РИА "Новости".

      "Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего - с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений", - сообщил глава российской госкорпорации.

      "Роскосмос" и NASA заключили соглашение о совместном создании окололунной станции в 2017 г. Но позднее Дмитрий Рогозин заявил об отказе российской стороны от участия из-за слишком незначительной роли в проекте: ей отводилось создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения.

      Позднее в американском космическом агентстве не исключили, что России будет поручено еще и создание корабля для доставки космонавтов на орбиту Луны. По словам Рогозина, для этого могли модернизировать корабли "Союз".

      Впрочем, изначально не совпадали и задачи сторон: Россия, по словам главы "Роскосмоса", интересовалась изучением поверхности спутника, а Америка - ее орбитой. Правда, позднее США также задумались о "прилунении", но тема сотрудничества между странами в итоге так и не получила развития. А недавно США объявили о старте работ по окололунной станции.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", РКК "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные средства на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов на Луну. По подсчетам космической корпорации, на создание "лунного" корабля потребуется еще 18 млрд руб.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Россия, Роскосмос, совместный проект, NASA, окололунная станция, Gateway

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