Топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.

1. Dr. Dre Состояние : $950 млн



Первое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов.



Отмечается, что его последний альбом ("Compton") вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20 процентов акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014-м купила Apple. : $950 млнПервое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов.Отмечается, что его последний альбом ("Compton") вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20 процентов акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014-м купила Apple.

2. Тейлор Свифт Состояние : $825 млн



На втором месте — американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов).



Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.



Среди наиболее популярных песен — "Shake It Off", "Blank Space", "Delicate, "Style" и "Bad Blood". : $825 млнНа втором месте — американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов).Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.Среди наиболее популярных песен — "Shake It Off", "Blank Space", "Delicate, "Style" и "Bad Blood".

3. Бейонсе Состояние : $685 млн



Тройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов). Бейонсе — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. : $685 млнТройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов). Бейонсе — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

4. U2 Состояние : $675 млн



U2 — рок-группа из Дублина, Ирландия. Это одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий.



Члены группы известны своей активной политической деятельностью в области защиты прав человека и социальной справедливости: участие в «Международной амнистии», Make Poverty History, кампании ONE, Live Aid, Live 8, DATA (Debt, AIDS, Trade in Africa), Product RED Боно и Music Rising Эджа. : $675 млнU2 — рок-группа из Дублина, Ирландия. Это одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий.Члены группы известны своей активной политической деятельностью в области защиты прав человека и социальной справедливости: участие в «Международной амнистии», Make Poverty History, кампании ONE, Live Aid, Live 8, DATA (Debt, AIDS, Trade in Africa), Product RED Боно и Music Rising Эджа.

5. Diddy Состояние : $605 млн



Diddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.



Девять песен артиста были номинированы на премию «Грэмми», две из которых выиграли: «I’ll Be Missing You» (1997) и «Shake Ya Tailfeather» (2004).



Diddy выиграл три премии «Грэмми», две премии MTV Video Music Awards, две премии BET Hip Hop Awards, три премии BET Awards и одну премию NAACP Image Awards.



Diddy являлся продюсером реалити-шоу Making the Band телеканала MTV, а также снялся в двадцати двух фильмах и сериалах. : $605 млнDiddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.Девять песен артиста были номинированы на премию «Грэмми», две из которых выиграли: «I’ll Be Missing You» (1997) и «Shake Ya Tailfeather» (2004).Diddy выиграл три премии «Грэмми», две премии MTV Video Music Awards, две премии BET Hip Hop Awards, три премии BET Awards и одну премию NAACP Image Awards.Diddy являлся продюсером реалити-шоу Making the Band телеканала MTV, а также снялся в двадцати двух фильмах и сериалах.

6. Элтон Джон Состояние : $565 млн



Элтон Джон — британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд».



На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40.



Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.



Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997» (новая версия «Candle in the Wind», на этот раз посвящённая принцессе Диане), разошёлся 37-миллионным тиражом.



За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. : $565 млнЭлтон Джон — британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд».На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40.Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997» (новая версия «Candle in the Wind», на этот раз посвящённая принцессе Диане), разошёлся 37-миллионным тиражом.За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

7. Jay-Z Состояние : $560 млн



Jay-Z — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель.



Jay-Z считается одним из величайших рэперов всех времён.



Он был признан музыкальными изданиями Billboard и Rolling Stone как один из «100 величайших артистов всех времён». : $560 млнJay-Z — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель.Jay-Z считается одним из величайших рэперов всех времён.Он был признан музыкальными изданиями Billboard и Rolling Stone как один из «100 величайших артистов всех времён».

8. Пол Маккартни Состояние : $535 млн



Пол Маккартни — британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми», рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).



Пол Маккартни неоднократно включён в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют «золотой» статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня «Yesterday» удерживает первое место по числу записанных её кавер-версий (более 3700). : $535 млнПол Маккартни — британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми», рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).Пол Маккартни неоднократно включён в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют «золотой» статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня «Yesterday» удерживает первое место по числу записанных её кавер-версий (более 3700).

9. Кэти Перри Состояние : $530 млн



Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она была тринадцать раз номинирована на премию «Грэмми».



По состоянию на апрель 2019 года на официальный Youtube-канал Katy Perry подписано около 32 миллионов подписчиков, а сумма всех просмотров превышает 17 миллиардов, что является лучшим показателем за всю историю видеохостинга. : $530 млнКэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она была тринадцать раз номинирована на премию «Грэмми».По состоянию на апрель 2019 года на официальный Youtube-канал Katy Perry подписано около 32 миллионов подписчиков, а сумма всех просмотров превышает 17 миллиардов, что является лучшим показателем за всю историю видеохостинга.

10. Леди Гага Состояние : $500 млн



Леди Гага американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась»; номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».



Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий «Грэмми», 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также занимает четвёртое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире. : $500 млнЛеди Гага американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась»; номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий «Грэмми», 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также занимает четвёртое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".