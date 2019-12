Топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.

: $825 млнНа втором месте — американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов).Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.Среди наиболее популярных песен — "Shake It Off", "Blank Space", "Delicate, "Style" и "Bad Blood".

: $675 млнU2 — рок-группа из Дублина, Ирландия. Это одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий.Члены группы известны своей активной политической деятельностью в области защиты прав человека и социальной справедливости: участие в «Международной амнистии», Make Poverty History, кампании ONE, Live Aid, Live 8, DATA (Debt, AIDS, Trade in Africa), Product RED Боно и Music Rising Эджа.

: $605 млнDiddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.Девять песен артиста были номинированы на премию «Грэмми», две из которых выиграли: «I’ll Be Missing You» (1997) и «Shake Ya Tailfeather» (2004).Diddy выиграл три премии «Грэмми», две премии MTV Video Music Awards, две премии BET Hip Hop Awards, три премии BET Awards и одну премию NAACP Image Awards.Diddy являлся продюсером реалити-шоу Making the Band телеканала MTV, а также снялся в двадцати двух фильмах и сериалах.

6. Элтон Джон

Состояние

: $565 млнЭлтон Джон — британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд».На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40.Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997» (новая версия «Candle in the Wind», на этот раз посвящённая принцессе Диане), разошёлся 37-миллионным тиражом.За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.