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      Топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия

      06:12Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.

      1. Dr. Dre

      Состояние: $950 млн

      Первое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов.

      Отмечается, что его последний альбом ("Compton") вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20 процентов акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014-м купила Apple.

      2. Тейлор Свифт

      Состояние: $825 млн

      На втором месте — американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов).

      Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

      Среди наиболее популярных песен — "Shake It Off", "Blank Space", "Delicate, "Style" и "Bad Blood".

      3. Бейонсе

      Состояние: $685 млн

      Тройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов). Бейонсе — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

      4. U2

      Состояние: $675 млн

      U2 — рок-группа из Дублина, Ирландия. Это одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий.

      Члены группы известны своей активной политической деятельностью в области защиты прав человека и социальной справедливости: участие в «Международной амнистии», Make Poverty History, кампании ONE, Live Aid, Live 8, DATA (Debt, AIDS, Trade in Africa), Product RED Боно и Music Rising Эджа.

      5. Diddy

      Состояние: $605 млн

      Diddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.

      Девять песен артиста были номинированы на премию «Грэмми», две из которых выиграли: «I’ll Be Missing You» (1997) и «Shake Ya Tailfeather» (2004).

      Diddy выиграл три премии «Грэмми», две премии MTV Video Music Awards, две премии BET Hip Hop Awards, три премии BET Awards и одну премию NAACP Image Awards.

      Diddy являлся продюсером реалити-шоу Making the Band телеканала MTV, а также снялся в двадцати двух фильмах и сериалах.

      6. Элтон Джон

      Состояние: $565 млн

      Элтон Джон — британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд».

      На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40.

      Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.

      Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997» (новая версия «Candle in the Wind», на этот раз посвящённая принцессе Диане), разошёлся 37-миллионным тиражом.

      За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

      7. Jay-Z

      Состояние: $560 млн

      Jay-Z — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель.

      Jay-Z считается одним из величайших рэперов всех времён.

      Он был признан музыкальными изданиями Billboard и Rolling Stone как один из «100 величайших артистов всех времён».

      8. Пол Маккартни

      Состояние: $535 млн

      Пол Маккартни — британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми», рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).

      Пол Маккартни неоднократно включён в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют «золотой» статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня «Yesterday» удерживает первое место по числу записанных её кавер-версий (более 3700).

      9. Кэти Перри

      Состояние: $530 млн

      Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она была тринадцать раз номинирована на премию «Грэмми».

      По состоянию на апрель 2019 года на официальный Youtube-канал Katy Perry подписано около 32 миллионов подписчиков, а сумма всех просмотров превышает 17 миллиардов, что является лучшим показателем за всю историю видеохостинга.

      10. Леди Гага

      Состояние: $500 млн

      Леди Гага американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась»; номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

      Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий «Грэмми», 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также занимает четвёртое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире.

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, богатство, Forbes, музыканты, состояние

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