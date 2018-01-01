Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году в путешествие.

1. Озеро Байкал, 44,44%



В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Попасть на Байкал можно разными путями. Как правило, желающие посетить его сначала отправляются в один из ближайших крупных городов: Иркутск, Улан-Удэ или Северобайкальск, чтобы оттуда уже более детально планировать свой маршрут.



Проезжая по Транссибирской магистрали между Иркутском и Улан-Удэ, можно часами любоваться видами озера, простирающегося прямо за окном поезда.



На берегу Байкала находятся города Слюдянка и Байкальск. В Слюдянке расположен железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора. В Байкальске имеется горнолыжная трасса, в летнее время работает подъёмник; в солнечную погоду можно увидеть противоположную сторону озера с отрогами Байкальского хребта. Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое пресноводное озеро по площади на континенте.В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Попасть на Байкал можно разными путями. Как правило, желающие посетить его сначала отправляются в один из ближайших крупных городов: Иркутск, Улан-Удэ или Северобайкальск, чтобы оттуда уже более детально планировать свой маршрут.Проезжая по Транссибирской магистрали между Иркутском и Улан-Удэ, можно часами любоваться видами озера, простирающегося прямо за окном поезда.На берегу Байкала находятся города Слюдянка и Байкальск. В Слюдянке расположен железнодорожный вокзал, полностью построенный из мрамора. В Байкальске имеется горнолыжная трасса, в летнее время работает подъёмник; в солнечную погоду можно увидеть противоположную сторону озера с отрогами Байкальского хребта.

2. Розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму, 29,37%



Грязи (иловые сульфидные приморского типа) озера отнесены к категории лечебных и по этому озеро является местом рекреации.



Озеро является одним из 13 грязевых месторождений Крыма признанных лечебными. Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро и соленое озеро на полуострове Крым, расположенное между городами Евпатория и Саки на территории Сакского района и Евпаторийского горсовета.Грязи (иловые сульфидные приморского типа) озера отнесены к категории лечебных и по этому озеро является местом рекреации.Озеро является одним из 13 грязевых месторождений Крыма признанных лечебными.

3. Горный парк Рускеала в Карелии, 7,94%



Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.



1 июня 2019 года со станции Сортавала до горного парка «Рускеала» запущен туристический ретропоезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса». Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия.Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.1 июня 2019 года со станции Сортавала до горного парка «Рускеала» запущен туристический ретропоезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса».

4. Стеклянная бухта во Владивостоке, 4,76%



Сейчас эти бухты стали излюбленным местом отдыха. Десятилетиями море обкатывало осколки бутылок, брошенных в его волны, превращая опасно острое стекло в красивые округлые камешки.



Сейчас ими покрыт целый пляж в бухте Стеклянной, которая благодаря этому стала одной из главных туристических достопримечательностей в пригороде Владивостока. Увидеть Стеклянную очень просто: всего лишь 20 минут на машине от ближайшего микрорайона Владивостока. Дорога идет вдоль берега Уссурийского залива, огибая десятки небольших бухточек, надежно огражденных от ветра высокими скальными мысами.Сейчас эти бухты стали излюбленным местом отдыха. Десятилетиями море обкатывало осколки бутылок, брошенных в его волны, превращая опасно острое стекло в красивые округлые камешки.Сейчас ими покрыт целый пляж в бухте Стеклянной, которая благодаря этому стала одной из главных туристических достопримечательностей в пригороде Владивостока.

5. Териберка в Мурманской области, 3,97%



В европейской части России Териберка является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Благодаря постоянным ветрам село является хорошим местом для занятий кайтсёрфингом Териберка — село в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого сельского поселения. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.В европейской части России Териберка является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Благодаря постоянным ветрам село является хорошим местом для занятий кайтсёрфингом

6. Заповедник Утриш в Краснодарском крае, 3,17%



На Утрише расположен единственный хорошо сохранившийся в Северном Причерноморье участок типичных восточно-средиземноморских ландшафтов. Здесь обитают редкие виды средиземноморских бабочек. Утриш— ландшафтно-флористический и морской заказник общей площадью 5112 га, расположенный между посёлками Сукко и Малый Утриш, на территории муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.На Утрише расположен единственный хорошо сохранившийся в Северном Причерноморье участок типичных восточно-средиземноморских ландшафтов. Здесь обитают редкие виды средиземноморских бабочек.

7. Соловецкий монастырь в Архангельской области, 2,38%



При советской власти на территории монастыря действовал первый в стране лагерь особого назначения, также создан Соловецкий музей-заповедник, реорганизованный в 1974 году в Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Монашеская жизнь возобновлена 25 октября 1990 года.



В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995-м — в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь — ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в посёлке Соловецком Приморского района Архангельской области на Соловецком острове в Белом море.При советской власти на территории монастыря действовал первый в стране лагерь особого назначения, также создан Соловецкий музей-заповедник, реорганизованный в 1974 году в Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Монашеская жизнь возобновлена 25 октября 1990 года.В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995-м — в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

8. «Город мертвых» в Северной Осетии, 2,38% Фото:YouTube



Так называется древний некрополь, в котором хранятся останки семи вековой давности. И по самым примерным подсчетам здесь захоронено более 10 тысяч человек.



На пересечении долины Даргавса с кобанским ущельем расположено около сотни каменных усыпальниц с высокими пирамидальными крышами. В горах Северной Осетии, неподалеку от поселка Даргавс, расположен один из самых таинственных и зловещих объектов региона — «город мертвых».Так называется древний некрополь, в котором хранятся останки семи вековой давности. И по самым примерным подсчетам здесь захоронено более 10 тысяч человек.На пересечении долины Даргавса с кобанским ущельем расположено около сотни каменных усыпальниц с высокими пирамидальными крышами.

9. Болгар в Татарстане, 0,79%



Болгарский историко-археологический комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Его архитектурное и археологические наследие является свидетельством существования средневекового города Болгар в VII — XV веках, который был важным административным центром Волжской Болгарии, а затем стал первой столицей Золотой Орды.



Объект также обладает религиозным значением, являясь символическим местом принятия Ислама волжскими болгарами в 922 году и остается местом паломничества для мусульман. Болгар — город в России, в юго-западной части Республики Татарстан. Поселение находится на территории древнего города Булгар, столицы средневековой Волжской Булгарии.Болгарский историко-археологический комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.Его архитектурное и археологические наследие является свидетельством существования средневекового города Болгар в VII — XV веках, который был важным административным центром Волжской Болгарии, а затем стал первой столицей Золотой Орды.Объект также обладает религиозным значением, являясь символическим местом принятия Ислама волжскими болгарами в 922 году и остается местом паломничества для мусульман.

10. Озеро Эльтон в Волгоградской области, 0,79%



Крупнейшее озеро области и самое большое по площади минеральное озеро Европы (одно из самых минерализованных в мире).



Озеро играет важную роль как место остановок во время осеннего пролёта мигрирующих птиц, особенно куликов и журавлей. С 1910 года на озере находится грязевой и бальнеологический курорт.



Лечебные средства: иловая сульфидная грязь и рапа озера; Сморогдинский хлоридно-сульфатный натриевый источник, воду которого используют для питья.



Грязь и рапу доставляют в грязелечебницу санатория; на озеро дважды в день организуются автобусные экскурсии к месту, где желающие могут принять «дикие» ванны в вырытых ямах. В санатории также возможно взять велосипеды для прогулок по заповедным окрестностям озера. Эльтон — солёное бессточное самосадочное озеро на севере Прикаспийской низменности.Крупнейшее озеро области и самое большое по площади минеральное озеро Европы (одно из самых минерализованных в мире).Озеро играет важную роль как место остановок во время осеннего пролёта мигрирующих птиц, особенно куликов и журавлей. С 1910 года на озере находится грязевой и бальнеологический курорт.Лечебные средства: иловая сульфидная грязь и рапа озера; Сморогдинский хлоридно-сульфатный натриевый источник, воду которого используют для питья.Грязь и рапу доставляют в грязелечебницу санатория; на озеро дважды в день организуются автобусные экскурсии к месту, где желающие могут принять «дикие» ванны в вырытых ямах. В санатории также возможно взять велосипеды для прогулок по заповедным окрестностям озера.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 самых желанных местах для путешествий россиян в 2020 году.