Москва нарастила экспорт в 2019 году на 15%

Главным партнером по поставкам из столицы стала Великобритания.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".В 2019 г. российская столица нарастила экспорт больше чем на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Крупнейшим партнером стала Великобритания."Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы только за первые десять месяцев 2019 г. составил $21,9 млрд​​​. При этом увеличение объема экспорта по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 15,05%. Мы уверенно можем говорить о стабильной позитивной динамике", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В первую очередь Москва поставляет на экспорт механическое оборудование и технику, компьютеры. В общей сложности стоимость поставок этой группы составила $4,9 млрд."Первое место среди ключевых партнеров по экспортным поставкам из Москвы занимает Великобритания. По итогам десяти месяцев 2019 г. эта страна закупила продукцию столичных предприятий на $3,4 млрд. На второй строчке - Казахстан с объемом экспорта в $2,11 млрд", - сообщили в комплексе.По данным пресс-службы, товары из Москвы на $2,1 млрд отправились в Белоруссию. Четвертую строчку импортеров занимает Турция, закупившая товаров на $1,5 млрд, а на пятом месте - США. С января по октябрь в Штаты было экспортировано московской продукции на сумму $1,5 млрд."Постепенно экспорт Москвы становится более разнообразным и диверсифицированным как по отраслям, так и по странам-покупателям. В Москве активно ведут экспортную деятельность не только малые и средние компании, но и крупные предприятия. В этом году для них мы создали центр "Моспром", работа которого направлена не только на решение отдельных проблем, но и на подбор мер поддержки, которые необходимы крупным компаниям. Одним из наиболее востребованных видов поддержки для московских компаний оказался поиск зарубежных байеров. По итогам этого года центром уже было организовано более 1500 деловых встреч с зарубежными покупателями", – цитирует агентство комментарий руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, приведенный пресс-службой.