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      Китай в ноябре нарастил закупки сои в США

      08:43Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Китай увеличил закупки американских соевых бобов на фоне усилий по заключению торговой сделки "первой фазы" с США, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Китай импортировал из США 2,56 млн тонн сои по сравнению с нулевым показателем год назад и 1,147 млн тонн в октябре, после того как Пекин объявил об освобождении импортеров от высоких тарифов на некоторые американские грузы.

      Экспорт американской сои в Китай упал во второй половине прошлого года, после того как Пекин ввел пошлины в размере 25% на американские соевые бобы в июле 2018 г. Это стало ответом на введение США пошлин на китайскую продукцию.

      Китай возобновил поставки из США, после того как страны договорились о перемирии в торговой войне в декабре прошлого года.

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      В ноябре Китай также импортировал 3,86 млн тонн соевых бобов из Бразилии, что на 24% меньше чем 5,07 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Американские соевые бобы обычно доминируют на рынке в IV квартале, когда начинается осенний урожай.

      Спрос на соевые бобы был ограничен эпидемией африканской чумы свиней, которая резко сократила поголовье свиней в Китае и привела к снижению производства любимого мяса китайцев. Однако в последние месяцы поголовье свиней в Китае начало восстанавливаться после ряда мер по стимулированию производства, заявило правительство.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в декабре торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что торговая сделка "первой фазы" предусматривает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года.

      Китайские закупки сельскохозяйственной продукции, как ожидается, увеличатся до $40-50 млрд в год в течение следующих двух лет, сказал Лайтхайзер. США экспортировали в Китай сельхозпродукцию на сумму около $24 млрд в 2017 г., до начала торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками.

      Подписание на министерском уровне торгового соглашения "первой фазы" запланировано на следующий месяц.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: США, Китай, импорт, пошлины, соя

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