Прибыль госпредприятий Китая в январе-ноябре увеличилась на 5,3%

Китайские государственные предприятия продемонстрировали устойчивый рост прибыли в первые 11 месяцев 2019 г., сообщает информационное агентство "Синьхуа".

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Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Совокупная прибыль китайских госпредприятий в январе-ноябре выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2 трлн юаней (около $456 млрд), свидетельствуют данные Министерства финансов КНР.Рост прибыли немного замедлился по сравнению с увеличением на 5,4% за первые 10 месяцев 2019 г.Совокупная прибыль госпредприятий центрального подчинения повысилась на 7,7% до 2,09 трлн юаней.Общая выручка государственных предприятий за отчетный период достигла 55,75 трлн юаней, увеличившись на 6,4% относительно аналогичного периода 2018 г.Соотношение обязательств компаний к их активам по состоянию на конец ноября составило 64,4%, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Правительство Китая снизило целевой показатель экономического роста на этот год до 6-6,5%, после того как в прошлом году рост ВВП замедлился до 6,6%.Чтобы поддержать экономику, власти Китая решили сократить налоги и сборы для компаний почти на 2 трлн юаней после сокращения на 1,3 трлн юаней в прошлом году.В I квартале 2019 г. вторая по величине экономика мира выросла на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 г.