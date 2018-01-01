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      Чем рынок США удивил в этом году?

      08:53Распечатать

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". После ужасного для инвесторов 2018 г. этот 2019 г. стал полной противоположностью: американские акции выросли почти на 30%, а глобальный рынок в целом принес инвесторам 24%.

      И все же, как отметили аналитики Morgan Stanley, 2019 г. был одним из самых странных для рынка акций.

      Так, этот бурный рост наблюдался на фоне снижения корпоративных доходов по всему миру. Это означает, что с 1 января 2019 г. форвардный мультипликатор P/E для глобальных акций (MSCI ACWI) вырос примерно на 24%. И это несмотря на ухудшение глобальных PMI, резкое снижение доходов и повышение тарифных ставок между США и Китаем.

      Zerohedge

      Столь сильное увеличение мультипликатора P/E c 1988 г. наблюдалось лишь однажды - в 2009 г.

      Zerohedge

      Все это объясняется разворотом политики ФРС. Регулятор ожидал повышения ставок как минимум еще 2 раза в 2019 г. Вместо этого он трижды снижал ставки, хотя практически все ее экономические прогнозы оказались верными.

      Кроме того, с середины сентября ФРС активно накачивала финансовую систему деньгами, чтобы не допустить краха рынка РЕПО, а под конец объявила о вливании в период с середины декабря по середину января еще $500 млрд.

      Zerohedge

      Как итог, индекс широкого рынка S&P 500 в конце года 8 сессий подряд переписывает исторические максимумы - такого не было со времен "пузыря" доткомов.

      Рубрики: Акции, ЦБ мира

      Метки: акции, ФРС, Wall Street, индексы, рынки, РЕПО

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