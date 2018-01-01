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      Новые документы Boeing содержат тревожащие детали относительно самолетов 737 MAX

      11:36Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Документы Boeing Co, рассматриваемые комитетом Конгресса США, указывают на "очень тревожную" картину комментариев сотрудников авиастроительной корпорации относительно самолетов 737 MAX, сказал во вторник помощник конгресса. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/GARY HE

      Документы были представлены в комитет палаты представителей по развитию транспортной инфраструктуры и Федеральное авиационное управление (ФАУ) в понедельник.

      "Как и другие записи, ранее раскрытые Boeing, эти записи, по-видимому, указывают на очень тревожную картину как озабоченности, выраженной сотрудниками Boeing относительно приверженности компании безопасности, так и усилий со стороны некоторых сотрудников”, - сказал неназванный помощник Конгресса США.

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      В заявлении Boeing говорится, что компания "активно передавала эти сообщения в ФАУ и конгресс в рамках своей приверженности прозрачности".

      "За последние девять месяцев мы как компания претерпели значительные изменения, направленные на улучшение процессов обеспечения безопасности, организации и культуры", - подчеркнули в корпорации.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в понедельник совет директоров Boeing объявил об отставке генерального директора Денниса Мюленбурга, возглавлявшего компанию с 2015 г.

      Совет директоров также отметил, что решение о смене руководства "было необходимо для восстановления доверия к компании". Американская корпорация в течение 2019 г. пыталась преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

      Эксплуатация бестселлеров Boeing была приостановлена по всему миру с марта.

      Boeing решил приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, Конгресс, самолеты

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