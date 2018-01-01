"Газпром" пообещал акционерам 50% от прибыли

Совет директоров "Газпрома" одобрил новую дивидендную политику и пообещал направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО, но не сразу, а через 3 года.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Достичь этого уровня планируется поэтапно. По итогам 2019 г. выплаты составят не менее 30%, по итогам 2020 г. – не менее 40%, по итогам 2021 г. и в последующие годы – не менее 50%.В соответствии с новой дивидендной политикой чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде)."Новая дивидендная политика направлена на обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и создание условий для увеличения доходов акционеров при поддержании высокого уровня финансовой устойчивости компании", - говорится в сообщении.При этом "Газпром" отмечает, что если показатель "чистый долг (скорректированный)/EBITDA" по итогам года превысит 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендов, рекомендуемых для утверждения общим собранием акционеров, пишет ТАСС.Эта возможность позволит при необходимости сохранить долговую нагрузку на комфортном для компании уровне.Добавим, что в 2020 г. "Газпром" планирует сократить инвестпрограмму. Общий объем инвестиций составит 1,1 трлн руб., что на 217,8 млрд руб. меньше аналогичного показателя прошлого года. Объем капитальных вложений составит 933,4 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – 89,9 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений – 81,3 млрд руб.Ранее невозможность повышать дивидендные выплаты компании объясняла как раз объемной инвестпрограммой.Напомним также, что правительство уже несколько лет требует от госкомпаний направлять на дивиденды не менее 50% прибыли, однако газовый холдинг за последние три года платил акционерам 24%, 20% и 27% соответственно.В отдельные года Минфин в последнем квартале даже повышал для "Газпрома" НДПИ, чтобы компенсировать недостающие доходы бюджета.Реакции рынка на решение совета директоров не последовало. Новость появилась уже вечером, но даже на срочном рынке никаких изменений не произошло.Впрочем, инвесторы ожидали именно такой дивидендной политики. Теперь они будут ориентироваться непосредственно на финансовые показатели и утверждение объема выплат за конкретный период.