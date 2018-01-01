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      Золото снова дороже $1500: готовится к новому рывку

      16:08Распечатать

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Цена на золото снова вернулась выше отметки $1500 за унцию. Похоже, пауза в ралли драгоценных металлов завершена, и впереди еще один мощный рывок.

      Дорожает в последние дни не только золото, но и другие драгметаллы. Прежде всего стоит обратить внимание на серебро: темпы роста цены серебра значительно превосходят темпы удорожания золота.

      Zerohedge

      Отношение цены золота к серебру часто использовалось как индикатор риск. Нахождение значения выше 75 пунктов указывало на повышенные риски инвестирования в рисковые активы и предвещало падение фондовых индексов.

      Впрочем, в этом году вмешательство центробанков было настолько существенным, что этот индикатор не сработал. Во всяком случае пока.

      Добавим также, что последний раз золото стоило так дорого в момент объявления о соглашении по первой части сделки между США и Китаем.

      Zerohedge

      Возвращаясь к серебру, стоит сказать, что котировки сейчас пробили 100-дневную среднюю, что открывает возможность для дальнейшего движения наверх.

      Zerohedge

      Еще один драгоценный металл, который заслуживает внимания, - палладий. Он показал фантастическую динамику в этом году и является без преувеличения самым драгоценным.

      Правда, в последние дни на рынке палладия наблюдается снижение, но, учитывая, как сильно выросли котировки, это пока всего лишь небольшая коррекция.

      Ранее "Вести. Экономика" писали, что многие эксперты привыкли связывать динамику золота и других драгоценных металлов со стоимостью золота, но при рассмотрении долгосрочных трендов становится ясно, что это не совсем так.

      В этом году, к слову, доллар не показал существенной динамики, тогда как драгоценные металлы существенно выросли в цене.

      Отметим также, что, несмотря на рост аппетитов к риску и активные вливания ликвидности со стороны ФРС, золото не стало дешеветь, как можно было ожидать. Это еще раз подтверждает силу тренда и говорит о том, что крупные инвесторы все меньше доверяют самым могущественным центробанкам и стараются диверсифицировать свои активы.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: доллар, золото, рынки, металлы, серебро, драгоценные металлы, палладий

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