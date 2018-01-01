Что россияне дарят на Новый год?

Эксперты двух сервисов "Яндекса" выяснили, что детские подарки берут количеством, зато взрослые обходятся дороже.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Аналитики "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Маркета" провели исследование, изучив данные о платежах в онлайн-кассах и переходах на сайты магазинов, и выяснили, что перед Новым годом россияне активнее всего искали товары для детей, но больше денег тратили на подарки для взрослых. Так, средний чек за ювелирные украшения оказался примерно в два раза больше, чем за детские игрушки."В декабре на "Яндекс.Маркете" среди несезонных товаров сильнее всего вырос интерес покупателей к наборам для рисования — в 2,7 раза по сравнению с ноябрем. В декабре по сравнению с ноябрем количество платежей через "Яндекс.Кассу" в магазинах товаров для хобби увеличилось на 47%, средний чек составил 3062 руб.", - говорится в исследовании.На втором месте оказались радиоуправляемые игрушки: в декабре пользователи переходили в интернет-магазины с такими товарами в 2,5 раза чаще, чем в ноябре. Третье место досталось игрушечным роботам и трансформерам. В топ-5 также вошли подарочные наборы, спрос на которые вырос в 2,4 раза, и настольные наборы для игры в футбол, хоккей, бильярд (в 2,3 раза). Средний чек на покупку игрушек в магазинах, оплаченный через "Яндекс.Кассу", в декабре составил 3164 руб.Еще один популярный подарок на Новый год - ювелирные украшения. "За первые 22 дня декабря россияне оплатили через "Яндекс.Кассу" на 51% больше покупок таких товаров, чем за те же дни в ноябре. На украшения россияне тратили в среднем по 6556 руб. В декабре прошлого года они тоже пользовались повышенным спросом у покупателей, но средний чек был на 10% меньше", - говорится в исследовании.Впрочем, потенциальные дарители заботятся не только о красоте, но и о здоровье. "Судя по числу переходов на "Яндекс.Маркете", самыми востребованными товарами в этой категории оказались электрические зубные щетки, спрос на которые в декабре вырос в два раза по сравнению с ноябрем", - отмечают аналитики.В целом в декабре на 39% выросло количество платежей через "Яндекс.Кассу" в онлайн-магазинах электроники. Средний чек составил 6183 руб. Популярностью пользовались "умные" колонки (спрос на них вырос в 1,9 раза) и фотоаппараты моментальной печати (в 1,8 раза).Рост наблюдался и в другой традиционной сфере: на 24% стало больше заказов в магазинах косметики, за которую пользователи платили через сервис в среднем по 3249 руб. Самыми популярными товарами на "Яндекс.Маркете" стали щипцы, плойки и выпрямители: на страницы с этими товарами пользователи переходили в 1,8 раза чаще, чем в ноябре. Что касается не совсем стандартных подарков, то с 1 по 22 декабря на 18% по сравнению с таким же периодом ноября увеличилось количество платежей через "Яндекс.Кассу" в магазинах для взрослых. Средний чек за такие товары тоже вырос на 18% до 7408 руб.