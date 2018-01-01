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      Минобороны РФ предупредило о растущей угрозе терактов с использованием беспилотников

      09:36Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". По словам начальника войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, дроны все чаще используют как вооруженные силы различных стран, так и незаконные формирования.

      Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, террористические акты с применением беспилотников возможны в любой стране.

      Генерал-лейтенант отметил, что беспилотная авиация активно применяется как вооруженными силами различных стран, так и незаконными формированиями. "...В ближайшее время угрозы, связанные с использованием беспилотников в террористических целях, могут возрасти не только в САР, но и на территории любой другой страны", - предупредил Леонов.

      Он отметил, что на рост угроз указывают "проводимые незаконными вооруженными формированиями работы по совершенствованию беспилотных летательных аппаратов и способов их применения".

      Массированные атаки беспилотников впервые стали использоваться террористами именно в Сирии. 6 января 2018 г. 13 самодельных летательных аппаратов атаковали российские базы Хмеймим и Тартус на территории Сирии.

      Однако нарицательным словосочетание "атака дронов" стало после сентябрьского нападения беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры компании Saudi Aramco, из-за которой добыча компании временно сократилась вдвое, а запланированное крупнейшее в мире IPO оказалось под угрозой срыва.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", вину за атаку беспилотников на объекты Saudi Aramco Вашингтон пытается возложить на Тегеран, однако факты говорят об обратном: эксперты не смогли подтвердить иранское происхождение ракет и летательных аппаратов. Официально же ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы - хуситы.

      Рубрики: ВПК

      Метки: Россия, Сирия, беспилотники, терроризм, Минобороны РФ, атака дронов, Александр Леонов, незаконные формирования

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