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      Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

      10:21Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 61,78-62,04 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 61,85 руб., опустившись на 12 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

      Тем временем курс евро составил 68,55 руб. - это на 7,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

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      Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 9,86 коп. до 64,86 руб.

      Как сообщали "Вести.Экономика", низкая активность торгов и надвигающийся пик налоговых выплат позволяют российской валюте обновить свои локальные максимумы.

      В среду российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник - налог на прибыль. Общий объем выплат оценивается почти в 1,5 трлн руб.

      25 декабря будут закрыты основные мировые торговые площадки в связи с празднованием католического Рождества. Днем ранее биржи США, Великобритании и ряда европейских стран закрылись раньше обычного.

      Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов 24 декабря выросла на 1,22% и составила $67,20 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале к закрытию торгов во вторник повысилась на 0,97% до $61,11 за баррель.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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