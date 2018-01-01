Президент Белоруссии рассказал о плане в случае ухудшения отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность военного конфликта с Россией, но заявил о плане экономических действий в случае ухудшения отношений с Москвой.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Он упрекнул Россию в неспособности договориться с Украиной по газу, и вместо этого Москва начала строить обход транзита в ЕС - через Черное и Балтийское моря.В подобном случае Лукашенко готов "забрать" белорусские участки трубопровода "Дружба", которые поставляют нефть из России в Европу."Реверс нефти, что такое – да, я могу, это самый дешевый маршрут, через Польшу они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле с рынка, в Гданьске. По трубе завезти реверсом, у меня три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией. На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ. Северный и Южный – у нас два мощных НПЗ. В этом году полностью закончили модернизацию - глубина переработки как в Европе. У вас один такой завод, по-моему, только в России. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально – я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете, по 70 млн тонн по этим трубам, качаете нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, ну 60 скажем, миллионов, 60 на 3 (делим - прим. ред.) – это 20, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60", -радиостанции "Эхо Москвы".Через Белоруссию проходит и транзит газа из России в Европу - примерно 40 млрд куб. м в год для Калининградской области России, Литвы, Польши, Украины."Мы два суверенных независимых государства - Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Белоруссии", - отметил Лукашенко.Он напомнил, что суверенитет - "это власть над территорией": "Классическое понятие. У нас есть границы, в России есть границы. Власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Белоруссия".Лукашенко отметил, что в рамках интеграции не обсуждается план "строительства наднациональных органов: парламент, возможно, президент будет и прочее": "Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать".Президент Белоруссии подчеркнул, что между Россией и Белоруссией сейчас нет конфликта: "Нет ситуации революционной. Если бы была революционная ситуация, я в кавычках говорю "революционная", белорусско-российских отношений, я бы тогда, может быть, пугался. Ну и потом, я часто вашим политикам говорю: не дождетесь".По его мнению, "Украина в какой-то степени подставилась: русских начали душить, язык там и прочее": "Вопросы, которых не должно быть в Украине. И этот клубок накручивался. Януковича свергли и т. д. И Янукович куда вернулся? На Донбасс. Он хотел, чтобы Донбасс стал опорой его наступления, Януковича. И Донбасс его отверг, но идеи остались: противостояние с Киевом и т. д. Оттуда началась эта заваруха. Это было на моих глазах, поэтому я это очень хорошо знаю"."Что касается нас, мы не колоссальная, огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре котла. Сегодня пересекаются здесь все интересы с запада на восток и не только российские, с юга на север, - пояснил Лукашенко. - Здесь так сложилась ситуация. И, будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле. Вот в чем моя проблема. И вы меня попрекаете, что я то на Запад, то на Восток. Слушайте, ни на Восток, ни на Запад. Вот она земля, которую господь нам подарил, котел сегодня. И я в нем, в этом котле вместе с 10 миллионами белорусов и 3 миллионами каждый день гостями, в основном россиянами, я в нем варюсь и не должен свариться".