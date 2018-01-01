ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Россия ищет возможность разместить в 2020 году евробонды не в долларах США

      10:04Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Россия может в 2020 г. выйти на внешний рынок заимствований в валюте, отличной от доллара США. Минфин продолжит переговоры с Euroclear по этому вопросу, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

      Антон Силуанов

      "Россия проводила консультации с Euroclear. Были подтверждены решения американского Минфина о том, что в валюте США мы не сможем привлекать заимствования, но в других валютах ограничения нет. Мы видим возможности выхода в 2020 г. на внешние рынки в валюте, отличной от доллара", - отметил Силуанов, сообщает Reuters.

      "Мы готовы продолжить работу с Euroclear в части размещения еврозаймов в валюте, отличной от американского доллара", - пояснил Силуанов, допустив, что Россия может взять паузу и не брать займы на внешних рынках, поскольку власти наметили достаточное количество заимствований в рублях.

      Президент США Дональд Трамп одобрил в августе второй этап санкций против России. Новые ограничения, в частности, включают запрет американским банкам покупать на первичном рынке суверенные российские облигации, номинированные в валюте.

      Санкции США в отношении российского суверенного долга вынудят Минфин изменить политику внешних заимствований и сделать упор на европейских и азиатских инвесторов при размещении облигаций в отличных от доллара валютах, отметил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.

      В 2019 г. Россия дважды выходила на международный долговой рынок, разместив евробонды на $5,5 млрд и 750 млн евро.

      США на прошлой неделе одобрили законопроект DASKA с дополнительными санкциями против России, известные как "санкции из ада", которые, в частности, предусматривают ограничения в отношении всего нового российского долга.

      Рубрики: Облигации, Правительство, Парламент

      Метки: США, Минфин, Антон Силуанов, санкции, заимствование, DASKA

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить