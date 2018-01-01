Россия ищет возможность разместить в 2020 году евробонды не в долларах США

Россия может в 2020 г. выйти на внешний рынок заимствований в валюте, отличной от доллара США. Минфин продолжит переговоры с Euroclear по этому вопросу, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Россия проводила консультации с Euroclear. Были подтверждены решения американского Минфина о том, что в валюте США мы не сможем привлекать заимствования, но в других валютах ограничения нет. Мы видим возможности выхода в 2020 г. на внешние рынки в валюте, отличной от доллара", - отметил Силуанов, сообщает Reuters."Мы готовы продолжить работу с Euroclear в части размещения еврозаймов в валюте, отличной от американского доллара", - пояснил Силуанов, допустив, что Россия может взять паузу и не брать займы на внешних рынках, поскольку власти наметили достаточное количество заимствований в рублях.Президент США Дональд Трамп одобрил в августе второй этап санкций против России. Новые ограничения, в частности, включают запрет американским банкам покупать на первичном рынке суверенные российские облигации, номинированные в валюте.Санкции США в отношении российского суверенного долга вынудят Минфин изменить политику внешних заимствований и сделать упор на европейских и азиатских инвесторов при размещении облигаций в отличных от доллара валютах, отметил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.В 2019 г. Россия дважды выходила на международный долговой рынок, разместив евробонды на $5,5 млрд и 750 млн евро.США на прошлой неделе одобрили законопроект DASKA с дополнительными санкциями против России, известные как "санкции из ада", которые, в частности, предусматривают ограничения в отношении всего нового российского долга.