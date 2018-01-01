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      Мантуров сомневается в уходе Apple с российского рынка

      10:24Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Американская компания Apple вряд ли уйдет с российского рынка после принятия закона об установке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

      Для Apple уход из России стал бы "невыгодным решением", отметил Мантуров в интервью газете "Известия". В любом случае в России основную часть рынка занимают другие производители смартфонов.

      Некоторые СМИ сообщили ранее, что Apple направила в правительство отрицательный отзыв на соответствующий законопроект. Закон об установке российского ПО подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря.

      Закон вступит в силу 1 июля 2020 г., он запрещает продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без установки российского ПО. Перечень таких товаров, ПО и порядок установки определяет правительство.

      Рубрики: Ретейл, Правительство, Парламент

      Метки: Apple, Минпромторг, смартфон, компьютер, ПО

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