Мантуров сомневается в уходе Apple с российского рынка

Американская компания Apple вряд ли уйдет с российского рынка после принятия закона об установке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Для Apple уход из России стал бы "невыгодным решением", отметил Мантуров в интервью газете "Известия". В любом случае в России основную часть рынка занимают другие производители смартфонов.Некоторые СМИ сообщили ранее, что Apple направила в правительство отрицательный отзыв на соответствующий законопроект. Закон об установке российского ПО подписан президентом Владимиром Путиным в начале декабря.Закон вступит в силу 1 июля 2020 г., он запрещает продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без установки российского ПО. Перечень таких товаров, ПО и порядок установки определяет правительство.