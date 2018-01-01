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      Кудрин рассказал о решении Путина для спасения экономики

      10:39Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин рассказал о решении Владимира Путина спасти российскую экономику.

      Фото: пресс-служба президента РФ.

      Решение Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник.

      Путин в 2008 г. занимал пост премьер-министра России, и по его решению резервные фонды стали наполняться.

      "Я как раз хочу сказать, что он единственный - может быть, вопреки многим позициям - поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано", — пояснил Кудрин в интервью РИА "Новости".

      По мнению Кудрина, создание фондов "сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов".

      "У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно", - считает Кудрин.

      К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 г. правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). В кризисные моменты за счет средств фондов властям удалось поддерживать экономику и полностью выполнять все обязательства бюджета. К 2018 г. Резервный фонд прекратил существование, его заменил ФНБ.

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, Алексей Кудрин, Резервный фонд, ФНБ, экономика РФ

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