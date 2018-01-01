Голикова заявила о кризисе доступности медуслуг после оптимизации

Программа оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах РФ, была проведена ужасно: после этого доступность медуслуг резко ухудшилась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: ТАСС.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились", - отметила Голикова в интервью на телеканале "Россия-1".Среди виновных - все, "виноваты все - и центр, и регионы".Вице-премьер также сообщила, что тема создания жесткой вертикали в сфере медицины обсуждается, однако некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение."Тема такая звучит, и многие эксперты высказывают позицию, что можно было бы сделать жесткую вертикаль, однако не все регионы с этим согласны", - отметила Голикова, которую цитирует ТАСС.Вице-премьер также выразила мнение, что дискуссия о переводе здравоохранения на уровень федерации еще впереди.Она рассказала и о новом проекте - законопроект о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде регионов РФ может быть принят в 2020 г."Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 г. мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует", - пояснила она.Вице-премьер добавила, что проект невозможно осуществить за один год, так как необходимо посмотреть на действие финансовых механизмов. "Но это то, куда мы идем в ближайшие два года", - отметила Голикова.