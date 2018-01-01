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      10 самых дорогих картин, проданных за последние 10 лет

      12:14Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Постоянный рост цен делает вложения в искусство разумной инвестицией для богатых людей.

      Согласно Книге рекордов Гиннеса "Мона Лиза" Леонардо да Винчи имеет самую высокую страховую ценность из предметов живописи.

      В 1962 г. она была оценена в $100 млн, а если учесть инфляцию, то сейчас ее стоимость составит более $800 млн.

      Forbes составил список самых дорогих картин десятилетия. Ниже мы расскажем о них подробнее.

      2019

      Картина: "Стога сена"

      Художник: Клод Моне

      Цена: $110,7 млн

      Аукцион: Sotheby’s

      Аукционный дом Sotheby’s продал один из символов импрессионизма — культовое полотно Клода Моне "Стога сена".

      Вся серия "Стога сена" (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890-1891 гг. в Живерни.

      Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.

      Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.

      2018

      Картина: "Лежащая обнаженная"

      Художник: Амадео Модильяни

      Цена: $157,2 млн

      Аукцион: Sotheby's

      Картина стала самым дорогим когда-либо продававшимся полотном Модильяни. До этого личный ценовой рекорд художника установила "Обнаженная, сидящая на диване". Она была продана за $68,9 млн на торгах Sotheby’s в 2010 г.

      Тогда картине тоже удалось существенно превысить свой эстимейт. "Обнаженную, сидящую на диване" эксперты называли "триумфом наготы" и ставили в один ряд с шедеврами обнаженной натуры кисти Боттичелли и Веласкеса.

      2017

      Картина: "Salvator Mundi"

      Художник: Леонардо да Винчи

      Цена: $450,3 млн

      Аукцион: Christie's

      Картина с изображением Христа "Спаситель мира", которую, предположительно, написал Леонардо да Винчи около 500 лет назад, была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордную сумму в $450 млн.

      Картина известна под названием "Спаситель мира" ("Salvator Mundi"). Это самая высокая цена, заплаченная на аукционе за произведение искусства.

      Сам Леонардо да Винчи умер в 1519 г., и в мире осталось менее 20 картин его авторства.

      Картина "Спаситель мира", как считается, была написана после 1505 г., она является единственной работой да Винчи, которая находится в частных руках на данный момент.

      Стартовая цена на аукционе составляла $100 млн, окончательная цена составила $400 млн, но из-за комиссии она выросла до $450,3 млн.

      Пожелавший не раскрывать свою личность покупатель участвовал в торгах, которые продлились почти 20 минут, по телефонной связи.

      2016

      Картина: "Портрет Адели Блох-Бауэр II"

      Художник: Густав Климт

      Цена: $150 млн

      "Портрет Адели Блох-Бауэр II" написан мастером в 1912 г., спустя пять лет после создания им "Золотой Адели".

      Красота героини с годами не увяла, ее темные волосы и яркие чувственные губы по-прежнему привлекательны; их контраст с бледным тоном полотна придает им умеренно дозированную свежесть. Взгляд такой же уверенный, правда к нему добавилась еле уловимая печаль.

      2015

      Картина: "Обмен"

      Художник: Виллем де Кунинг

      Цена: $300 млн

      "Обмен" — картина американского художника-экспрессиониста голландского происхождения Виллема де Кунинга, завершенная в 1955 году. Картина является одним из первых абстрактных пейзажей де Кунинга, которая ознаменовала смену его стиля под влиянием Франца Клайна.

      В сентябре 2015 года Фонд Дэвида Геффена продал ее Кеннету Гриффину за $300 млн, что сделало картину одной из самых дорогих в мире. Сейчас картина находится в аренде в Чикагском институте искусств.

      2014

      Картина: "Когда свадьба?"

      Художник: Поль Гоген

      Цена: $210 млн

      Гоген прибыл на Таити в 1891 г. в надежде найти эдемский сад, не тронутый цивилизацией, где можно было бы обратиться к основам первобытного искусства.

      Реальность разочаровала, однако Гоген обратился к изображению ярких красок тропической природы, а также туземных натурщиц, не скованных христианской моралью.

      Картина "Когда свадьба?" была написана в 1892 г., когда Гоген взял себе таитянскую жену — Техааману. Традиционная свадьба была организована родней Техааманы, для которой брак с белым был большой честью.

      Техаамана была моделью множества полотен Гогена его первого таитянского периода. Полотно было вполне типичным для образа Таити на Западе; подобные картины, однако, позволяли Гогену получать деньги от своих друзей.

      2013

      Картина: "Сон"

      Художник: Пабло Пикассо

      Цена: $155 млн

      Картина "Сон" написана была в период увлечения Пикассо сюрреализмом – направлением в живописи, которое стремилось к изображению иррационального и неопознанного, освобождению разума творца от привычных логических структур, сочетанию несопоставимых элементов.

      Работа посвящена очередной любви мастера – Мари-Терез Вольтер, которую тот восхищенно прозвал валькирией. Впрочем, то, что на полотне изображена именно она, у некоторых исследователей вызывает сомнения.

      2012

      Картина: “Водяные змеи II”

      Художник: Густав Климт

      Цена: $183,8 млн

      Главной темой картин основоположника модерна, знаменитого австрийского художника Густава Климта, было женское тело, эротизмом наполнены все его работы.

      Картина "Водяные змеи II" была продана в 2013 г. Дмитрию Рыболовлеву почти за $184 млн.

      2011

      Картина: "Игроки в карты"

      Художник: Поль Сезанн

      Цена: $250 млн

      "Игроки в карты" - это одна из серии картин, на которых изображены крестьяне, которые курят, пьют или играют в карты.

      Комментируя застывшую тишину этой картины, некоторые критики даже описывали их как "застывшие человеческие жизни".

      2010

      Картина: "Обнаженная, зеленые листья и бюст"

      Художник: Пабло Пикассо

      Цена: $106,5 млн

      Аукцион: Christie’s

      Картина - одна из знаменитой серии сюрреалистических картин 1932 г., на которых Пабло Пикассо затейливо преобразил свою новую возлюбленную Мари-Терез Вальтер (возможно, придав ей облик мифической Дафны).

      "Обнаженная, зеленые листья и бюст" изображает спящую Мари-Терез рядом с бюстом, который Пикассо изваял с нее же. В 1936 г. полотно приобрел нью-йоркский дилер Поль Розенберг, после чего в 1951 г. оно было продано в частное владение американскому девелоперу Сидни Ф. Броуди.

      После смерти Броуди картина в марте 2010 г. была выставлена на торги аукционным домом "Кристис" и впоследствии продана неизвестному коллекционеру за $106 482 500 (включая премиальные аукционистов). На тот момент она стала самым дорогим произведением искусства из числа проданных когда-либо с аукциона.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, живопись, картины, искусство

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