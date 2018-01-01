10 самых дорогих картин, проданных за последние 10 лет

Постоянный рост цен делает вложения в искусство разумной инвестицией для богатых людей.

2019 Картина : "Стога сена"



Художник : Клод Моне



Цена : $110,7 млн



Аукцион : Sotheby’s



Аукционный дом Sotheby’s продал один из символов импрессионизма — культовое полотно Клода Моне "Стога сена".



Вся серия "Стога сена" (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890-1891 гг. в Живерни.



Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.



Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее. : "Стога сена": Клод Моне: $110,7 млн: Sotheby’sАукционный дом Sotheby’s продал один из символов импрессионизма — культовое полотно Клода Моне "Стога сена".Вся серия "Стога сена" (Les Meules) Клода Моне насчитывает около двадцати пяти полотен, созданных в 1890-1891 гг. в Живерни.Картины практически полностью различаются по цвету, технике исполнения и атмосферным эффектам.Проданная картина — одна из восьми, остающихся в частных руках. Остальные 17 хранятся в крупных публичных коллекциях, например в Метрополитен-музее, Музее Орсе, Институте искусств в Чикаго и так далее.

2018 Картина : "Лежащая обнаженная"



Художник : Амадео Модильяни



Цена : $157,2 млн



Аукцион : Sotheby's



Картина стала самым дорогим когда-либо продававшимся полотном Модильяни. До этого личный ценовой рекорд художника установила "Обнаженная, сидящая на диване". Она была продана за $68,9 млн на торгах Sotheby’s в 2010 г.



Тогда картине тоже удалось существенно превысить свой эстимейт. "Обнаженную, сидящую на диване" эксперты называли "триумфом наготы" и ставили в один ряд с шедеврами обнаженной натуры кисти Боттичелли и Веласкеса. : "Лежащая обнаженная": Амадео Модильяни: $157,2 млн: Sotheby'sКартина стала самым дорогим когда-либо продававшимся полотном Модильяни. До этого личный ценовой рекорд художника установила "Обнаженная, сидящая на диване". Она была продана за $68,9 млн на торгах Sotheby’s в 2010 г.Тогда картине тоже удалось существенно превысить свой эстимейт. "Обнаженную, сидящую на диване" эксперты называли "триумфом наготы" и ставили в один ряд с шедеврами обнаженной натуры кисти Боттичелли и Веласкеса.

2017 Картина : "Salvator Mundi"



Художник : Леонардо да Винчи



Цена : $450,3 млн



Аукцион : Christie's



Картина с изображением Христа "Спаситель мира", которую, предположительно, написал Леонардо да Винчи около 500 лет назад, была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордную сумму в $450 млн.



Картина известна под названием "Спаситель мира" ("Salvator Mundi"). Это самая высокая цена, заплаченная на аукционе за произведение искусства.



Сам Леонардо да Винчи умер в 1519 г., и в мире осталось менее 20 картин его авторства.



Картина "Спаситель мира", как считается, была написана после 1505 г., она является единственной работой да Винчи, которая находится в частных руках на данный момент.



Стартовая цена на аукционе составляла $100 млн, окончательная цена составила $400 млн, но из-за комиссии она выросла до $450,3 млн.



Пожелавший не раскрывать свою личность покупатель участвовал в торгах, которые продлились почти 20 минут, по телефонной связи. : "Salvator Mundi": Леонардо да Винчи: $450,3 млн: Christie'sКартина с изображением Христа "Спаситель мира", которую, предположительно, написал Леонардо да Винчи около 500 лет назад, была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордную сумму в $450 млн.Картина известна под названием "Спаситель мира" ("Salvator Mundi"). Это самая высокая цена, заплаченная на аукционе за произведение искусства.Сам Леонардо да Винчи умер в 1519 г., и в мире осталось менее 20 картин его авторства.Картина "Спаситель мира", как считается, была написана после 1505 г., она является единственной работой да Винчи, которая находится в частных руках на данный момент.Стартовая цена на аукционе составляла $100 млн, окончательная цена составила $400 млн, но из-за комиссии она выросла до $450,3 млн.Пожелавший не раскрывать свою личность покупатель участвовал в торгах, которые продлились почти 20 минут, по телефонной связи.

2016 Картина : "Портрет Адели Блох-Бауэр II"



Художник : Густав Климт



Цена : $150 млн



"Портрет Адели Блох-Бауэр II" написан мастером в 1912 г., спустя пять лет после создания им "Золотой Адели".



Красота героини с годами не увяла, ее темные волосы и яркие чувственные губы по-прежнему привлекательны; их контраст с бледным тоном полотна придает им умеренно дозированную свежесть. Взгляд такой же уверенный, правда к нему добавилась еле уловимая печаль. : "Портрет Адели Блох-Бауэр II": Густав Климт: $150 млн"Портрет Адели Блох-Бауэр II" написан мастером в 1912 г., спустя пять лет после создания им "Золотой Адели".Красота героини с годами не увяла, ее темные волосы и яркие чувственные губы по-прежнему привлекательны; их контраст с бледным тоном полотна придает им умеренно дозированную свежесть. Взгляд такой же уверенный, правда к нему добавилась еле уловимая печаль.

2015 Картина : "Обмен"



Художник : Виллем де Кунинг



Цена : $300 млн



"Обмен" — картина американского художника-экспрессиониста голландского происхождения Виллема де Кунинга, завершенная в 1955 году. Картина является одним из первых абстрактных пейзажей де Кунинга, которая ознаменовала смену его стиля под влиянием Франца Клайна.



В сентябре 2015 года Фонд Дэвида Геффена продал ее Кеннету Гриффину за $300 млн, что сделало картину одной из самых дорогих в мире. Сейчас картина находится в аренде в Чикагском институте искусств. : "Обмен": Виллем де Кунинг: $300 млн"Обмен" — картина американского художника-экспрессиониста голландского происхождения Виллема де Кунинга, завершенная в 1955 году. Картина является одним из первых абстрактных пейзажей де Кунинга, которая ознаменовала смену его стиля под влиянием Франца Клайна.В сентябре 2015 года Фонд Дэвида Геффена продал ее Кеннету Гриффину за $300 млн, что сделало картину одной из самых дорогих в мире. Сейчас картина находится в аренде в Чикагском институте искусств.

2014 Картина : "Когда свадьба?"



Художник : Поль Гоген



Цена : $210 млн



Гоген прибыл на Таити в 1891 г. в надежде найти эдемский сад, не тронутый цивилизацией, где можно было бы обратиться к основам первобытного искусства.



Реальность разочаровала, однако Гоген обратился к изображению ярких красок тропической природы, а также туземных натурщиц, не скованных христианской моралью.



Картина "Когда свадьба?" была написана в 1892 г., когда Гоген взял себе таитянскую жену — Техааману. Традиционная свадьба была организована родней Техааманы, для которой брак с белым был большой честью.



Техаамана была моделью множества полотен Гогена его первого таитянского периода. Полотно было вполне типичным для образа Таити на Западе; подобные картины, однако, позволяли Гогену получать деньги от своих друзей. : "Когда свадьба?": Поль Гоген: $210 млнГоген прибыл на Таити в 1891 г. в надежде найти эдемский сад, не тронутый цивилизацией, где можно было бы обратиться к основам первобытного искусства.Реальность разочаровала, однако Гоген обратился к изображению ярких красок тропической природы, а также туземных натурщиц, не скованных христианской моралью.Картина "Когда свадьба?" была написана в 1892 г., когда Гоген взял себе таитянскую жену — Техааману. Традиционная свадьба была организована родней Техааманы, для которой брак с белым был большой честью.Техаамана была моделью множества полотен Гогена его первого таитянского периода. Полотно было вполне типичным для образа Таити на Западе; подобные картины, однако, позволяли Гогену получать деньги от своих друзей.

2013 Картина : "Сон"



Художник : Пабло Пикассо



Цена : $155 млн



Картина "Сон" написана была в период увлечения Пикассо сюрреализмом – направлением в живописи, которое стремилось к изображению иррационального и неопознанного, освобождению разума творца от привычных логических структур, сочетанию несопоставимых элементов.



Работа посвящена очередной любви мастера – Мари-Терез Вольтер, которую тот восхищенно прозвал валькирией. Впрочем, то, что на полотне изображена именно она, у некоторых исследователей вызывает сомнения. : "Сон": Пабло Пикассо: $155 млнКартина "Сон" написана была в период увлечения Пикассо сюрреализмом – направлением в живописи, которое стремилось к изображению иррационального и неопознанного, освобождению разума творца от привычных логических структур, сочетанию несопоставимых элементов.Работа посвящена очередной любви мастера – Мари-Терез Вольтер, которую тот восхищенно прозвал валькирией. Впрочем, то, что на полотне изображена именно она, у некоторых исследователей вызывает сомнения.

2012 Картина : “Водяные змеи II”



Художник : Густав Климт



Цена : $183,8 млн



Главной темой картин основоположника модерна, знаменитого австрийского художника Густава Климта, было женское тело, эротизмом наполнены все его работы.



Картина "Водяные змеи II" была продана в 2013 г. Дмитрию Рыболовлеву почти за $184 млн. : “Водяные змеи II”: Густав Климт: $183,8 млнГлавной темой картин основоположника модерна, знаменитого австрийского художника Густава Климта, было женское тело, эротизмом наполнены все его работы.Картина "Водяные змеи II" была продана в 2013 г. Дмитрию Рыболовлеву почти за $184 млн.

2011 Картина : "Игроки в карты"



Художник : Поль Сезанн



Цена : $250 млн



"Игроки в карты" - это одна из серии картин, на которых изображены крестьяне, которые курят, пьют или играют в карты.



Комментируя застывшую тишину этой картины, некоторые критики даже описывали их как "застывшие человеческие жизни". : "Игроки в карты": Поль Сезанн: $250 млн"Игроки в карты" - это одна из серии картин, на которых изображены крестьяне, которые курят, пьют или играют в карты.Комментируя застывшую тишину этой картины, некоторые критики даже описывали их как "застывшие человеческие жизни".

2010 Картина : "Обнаженная, зеленые листья и бюст"



Художник : Пабло Пикассо



Цена : $106,5 млн



Аукцион : Christie’s



Картина - одна из знаменитой серии сюрреалистических картин 1932 г., на которых Пабло Пикассо затейливо преобразил свою новую возлюбленную Мари-Терез Вальтер (возможно, придав ей облик мифической Дафны).



"Обнаженная, зеленые листья и бюст" изображает спящую Мари-Терез рядом с бюстом, который Пикассо изваял с нее же. В 1936 г. полотно приобрел нью-йоркский дилер Поль Розенберг, после чего в 1951 г. оно было продано в частное владение американскому девелоперу Сидни Ф. Броуди.



После смерти Броуди картина в марте 2010 г. была выставлена на торги аукционным домом "Кристис" и впоследствии продана неизвестному коллекционеру за $106 482 500 (включая премиальные аукционистов). На тот момент она стала самым дорогим произведением искусства из числа проданных когда-либо с аукциона. : "Обнаженная, зеленые листья и бюст": Пабло Пикассо: $106,5 млн: Christie’sКартина - одна из знаменитой серии сюрреалистических картин 1932 г., на которых Пабло Пикассо затейливо преобразил свою новую возлюбленную Мари-Терез Вальтер (возможно, придав ей облик мифической Дафны)."Обнаженная, зеленые листья и бюст" изображает спящую Мари-Терез рядом с бюстом, который Пикассо изваял с нее же. В 1936 г. полотно приобрел нью-йоркский дилер Поль Розенберг, после чего в 1951 г. оно было продано в частное владение американскому девелоперу Сидни Ф. Броуди.После смерти Броуди картина в марте 2010 г. была выставлена на торги аукционным домом "Кристис" и впоследствии продана неизвестному коллекционеру за $106 482 500 (включая премиальные аукционистов). На тот момент она стала самым дорогим произведением искусства из числа проданных когда-либо с аукциона.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Согласно Книге рекордов Гиннеса "Мона Лиза" Леонардо да Винчи имеет самую высокую страховую ценность из предметов живописи.В 1962 г. она была оценена в $100 млн, а если учесть инфляцию, то сейчас ее стоимость составит более $800 млн.Forbes составил список самых дорогих картин десятилетия. Ниже мы расскажем о них подробнее.