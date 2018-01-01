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      Россия выделила $4,8 млн на снижение детской заболеваемости и смертности в КНДР

      10:45Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Россия уведомила КНДР о выделении $4,8 млн на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР.

      "25 декабря посол Александр Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику (курирует международные организации) ноту, в которой правительство КНДР информируется о том, что, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР" с бюджетом $4,8 млн", - сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

      Ли Хын Сик заверил, что "данное сообщение будет немедленно доведено до сведения правительства КНДР".

      На сайте правовой информации правительства размещено распоряжение о внесении в 2019 г. $4,8 млн в качестве единовременного добровольного целевого взноса в бюджет Детского фонда ООН на выполнение проекта по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР.

      В марте, апреле и июне Россия в качестве гуманитарной помощи передала КНДР 8 тыс. тонн пшеницы, отмечает ТАСС. Поставки являлись обязательным российским взносом в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН за 2018 и 2019 гг. Представительство ВПП ООН в Пхеньяне оценило стоимость поставленного зерна в $8 млн.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: ООН, КНДР, зерно, смертность, Пхеньян, ЮНИСЕФ

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