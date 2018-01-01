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      Акции Nissan упали на сообщениях о внезапной отставке топ-менеджера

      14:15Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Заместитель главного операционного директора Nissan Motor Co Ltd Дзюн Секи решил уйти в отставку всего через несколько недель после вступления в должность. Это может помешать стремлению автопроизводителя устранить последствия скандала и остановить падение продаж, пишет Reuters.

      Фото: EPA-EFE/KIYOSHI OTA

      Акции Nissan достигли восьмилетнего минимума после того, как топ-менеджер, которому было поручено руководить восстановлением проблемного автопроизводителя, внезапно подал в отставку.

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      Секи, бывший претендент на пост генерального директора, заявил агентству Reuters, что уходит, чтобы стать президентом Nidec Corp, производителя автозапчастей со штаб-квартирой в Киото.

      Скорее всего, он уйдет в отставку в январе после трех десятилетий работы в Nissan, в том числе на посту главы китайского бизнеса автопроизводителя.

      "Я люблю Nissan, и мне жаль оставлять незавершенной работу по реформированию компании. Но мне 58 лет, и от этого предложения я не смог отказаться. Возможно, это мой последний шанс стать главой компании", - заявил Секи.

      Стремясь свернуть часть дорогостоящей экспансии, которая проводилась при бывшем главе Карлосе Гоне, Nissan приступил к реализации широкомасштабного плана реформирования. Этот план, к выполнению которого Nissan приступил в апреле, должен принести в совокупности несколько сотен миллиардов иен за счет сокращения расходов и повышения операционной эффективности к марту 2022 года, рассказали Reuters два источника в компании.

      Как сообщали "Вести.Экономика", чистая прибыль Nissan Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года упала в 3,7 раза к уровню прошлого года и составила 65,4 млрд иен (около $600 млн).

      На должность заместителя главного операционного директора Nissan Секи был назначен 1 декабря. В это же время новым генеральным директором компании официально стал Макото Утида, пост операционного директора занял Ашвани Гупта. По данным источников Reuters, новой команде топ-менеджеров не удалось сработаться, чем и обусловлен уход Секи из компании.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Япония, Nissan, отставка, Дзюн Секи

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