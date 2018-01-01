Производители не хотят отвечать за устройства с российским ПО

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с российским программным обеспечением: за это должны отвечать создатели софта.

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Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Вступление в силу с июля 2020 г. норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, заявили производители электроники и ритейлеры. По их мнению, ответственность должны будут нести разработчики софта, что необходимо закрепить в законе "О защите прав потребителей". Протестировать новый закон участники рынка электроники предлагают в течение года на одном приложении, например "Госуслуги", и одном виде устройств.Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО). С этой инициативой РАТЭК выступила на заседании рабочей группы при экспертном совете Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по информационным технологиям 23 декабря, рассказал изданию "КоммерсантЪ" представитель ассоциации Антон Гусков. В заседании также участвовали производители, дистрибуторы и продавцы оборудования, разработчики софта и операторы связи.Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств. С 1 июля 2020 г. вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50–200 тыс. руб.