Число иностранных студентов в России удвоилось за 10 лет: в отечественные вузы едут учиться на врачей, экономистов, управленцев и педагогов.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."В период с 2008 г. количество иностранных студентов растет и выросло за этот временной промежуток чуть более чем в 2 раза", - сообщается в докладе "Государственные программы образовательной мобильности в разных странах" Центра трансформации образования Московской школы управления "Сколково" по 2018 г.Географическая близость к России предопределяет студенческие потоки в страну. Одним из наиболее перспективных и быстрорастущих рынков стал Вьетнам, и он может быть ключевым игроком на рынке иностранных студентов уже в ближайшее время, затмив Китай и Индию.Общая численность студентов в 2016 г. в России составляла 4 399 500 студентов, из них 277 800 иностранных студентов.В 2017 г. 56 837 российских студентов уехали на обучение за границу, что составляет около 1,29% от общей численности студентов в России, 1,24% от общемировой мобильности студентов и 0,04% от общей численности населения России.По состоянию на 2016 г. Россия привлекла 6% от общемирового числа иностранных студентов, что сделало ее восьмой по величине страной по количеству иностранных студентов после США, Великобритании, Австралии, Китая, Канады, Германии и Франции. Политика России в области образования и образовательной мобильности направлена как на привлечение иностранных студентов в страну, так и на предоставление гражданам России возможности получить образование за границей.В 2017 г. Россия представила приоритетный проект по повышению уровня интернационализации "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", одной из ключевых целей которого является увеличение количество иностранных студентов до 310 тыс. человек к 2020 г. (увеличение на 40%) и 710 тыс. человек к 2025 г.С 2003 г. количество иностранных студентов в российских университетах увеличилось на 9%, причем большинство из них поступали из бывших советских республик, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ).Российская Федерация проводит активную политику в области привлечения иностранных студентов. Правительство России предоставляет государственную стипендию для иностранных граждан, льготы при поступлении и возможность учиться в России по цене, сопоставимой с той, что платят граждане РФ за обучение.В России реализуется стипендиальная программа для иностранных граждан, которая позволяет получить образование в стране бесплатно. Более 500 российских вузов, находящихся в ведении более чем 12 министерств и ведомств России, принимают на обучение иностранных граждан по программам среднего профессионального образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура/PhD) и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).В случае если кандидат не знает русский язык, государство Российской Федерации предоставляет возможность бесплатно обучаться на подготовительных факультетах в российских вузах, где иностранный гражданин будет изучать русский язык, а также общеобразовательные предметы на русском языке.Государственная стипендия включает:• бесплатное обучение в течение всего срока по выбранной специальности;• ежемесячную стипендию (в течение всего срока обучения, независимо от успехов кандидата); в 2018 г. она составляла 1 630 руб. (примерно $25) в месяц;• предоставление общежития (при наличии помещений у вуза).В 2018 г. было выделено 15 тыс. стипендий: количество стипендий, выделяемых на программу, было увеличено до 15 тыс. в связи с новой политикой государства по привлечению иностранных студентов.Распределение квоты "Россотрудничества" по географическим направлениям представлено в таблице: