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      Число иностранных студентов в России удвоилось

      11:43Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Число иностранных студентов в России удвоилось за 10 лет: в отечественные вузы едут учиться на врачей, экономистов, управленцев и педагогов.

      "В период с 2008 г. количество иностранных студентов растет и выросло за этот временной промежуток чуть более чем в 2 раза", - сообщается в докладе "Государственные программы образовательной мобильности в разных странах" Центра трансформации образования Московской школы управления "Сколково" по 2018 г.

      Географическая близость к России предопределяет студенческие потоки в страну. Одним из наиболее перспективных и быстрорастущих рынков стал Вьетнам, и он может быть ключевым игроком на рынке иностранных студентов уже в ближайшее время, затмив Китай и Индию.

      Общая численность студентов в 2016 г. в России составляла 4 399 500 студентов, из них 277 800 иностранных студентов.

      В 2017 г. 56 837 российских студентов уехали на обучение за границу, что составляет около 1,29% от общей численности студентов в России, 1,24% от общемировой мобильности студентов и 0,04% от общей численности населения России.

      По состоянию на 2016 г. Россия привлекла 6% от общемирового числа иностранных студентов, что сделало ее восьмой по величине страной по количеству иностранных студентов после США, Великобритании, Австралии, Китая, Канады, Германии и Франции. Политика России в области образования и образовательной мобильности направлена как на привлечение иностранных студентов в страну, так и на предоставление гражданам России возможности получить образование за границей.

      В 2017 г. Россия представила приоритетный проект по повышению уровня интернационализации "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", одной из ключевых целей которого является увеличение количество иностранных студентов до 310 тыс. человек к 2020 г. (увеличение на 40%) и 710 тыс. человек к 2025 г.

      С 2003 г. количество иностранных студентов в российских университетах увеличилось на 9%, причем большинство из них поступали из бывших советских республик, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ).

      Российская Федерация проводит активную политику в области привлечения иностранных студентов. Правительство России предоставляет государственную стипендию для иностранных граждан, льготы при поступлении и возможность учиться в России по цене, сопоставимой с той, что платят граждане РФ за обучение.

      В России реализуется стипендиальная программа для иностранных граждан, которая позволяет получить образование в стране бесплатно. Более 500 российских вузов, находящихся в ведении более чем 12 министерств и ведомств России, принимают на обучение иностранных граждан по программам среднего профессионального образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура/PhD) и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).

      В случае если кандидат не знает русский язык, государство Российской Федерации предоставляет возможность бесплатно обучаться на подготовительных факультетах в российских вузах, где иностранный гражданин будет изучать русский язык, а также общеобразовательные предметы на русском языке.

      Государственная стипендия включает:

      • бесплатное обучение в течение всего срока по выбранной специальности;

      • ежемесячную стипендию (в течение всего срока обучения, независимо от успехов кандидата); в 2018 г. она составляла 1 630 руб. (примерно $25) в месяц;

      • предоставление общежития (при наличии помещений у вуза).

      В 2018 г. было выделено 15 тыс. стипендий: количество стипендий, выделяемых на программу, было увеличено до 15 тыс. в связи с новой политикой государства по привлечению иностранных студентов.

      Распределение квоты "Россотрудничества" по географическим направлениям представлено в таблице:

      Рубрики: Институты развития

      Метки: образование, Сколково, обучение, иностранные студенты

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