Введение Россией электронных виз приведет к увеличению турпотока в страну
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РФПИ с испанской Urbaser договорились о проекте переработки мусора за 3 млрд рублей
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Акции Nissan упали на сообщениях о внезапной отставке топ-менеджера
14:15
В России испытали созданный с помощью 3D-притера авиадвигатель
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"Траст" вернет ЦБ РФ по итогам 2019 года более 100 млрд рублей
13:45
Правительство предложит чиновникам использовать такси вместо служебных машин
13:30
Песков прокомментировал планы Минска по поиску альтернативных поставок нефти
13:29
Биржу для листинга российских санкционных компаний создадут на основе Санкт-Петербургской валютной биржи
13:15
Число средних предприятий в России сократилось на 22%
13:08
Италия вслед за Францией введет цифровой налог
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Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток"
12:45
Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут церемонию подписания торгового соглашения
12:35
Производители не хотят отвечать за устройства с российским ПО
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Китай резко увеличил импорт нефти из России
12:18
10 самых дорогих картин, проданных за последние 10 лет
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Цены на бензин в России выросли в 2019 году на 3%
11:45
Число иностранных студентов в России удвоилось
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Новые документы Boeing содержат тревожащие детали относительно самолетов 737 MAX
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Голикова заявила о кризисе доступности медуслуг после оптимизации
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Россия выделила $4,8 млн на снижение детской заболеваемости и смертности в КНДР
10:45
Кудрин рассказал о решении Путина для спасения экономики
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Мантуров сомневается в уходе Apple с российского рынка
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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
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Президент Белоруссии рассказал о плане в случае ухудшения отношений с Россией
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Россия ищет возможность разместить в 2020 году евробонды не в долларах США
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Китай улучшит механизм борьбы с дефолтами по облигациям
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Минобороны РФ предупредило о растущей угрозе терактов с использованием беспилотников
09:36
Что россияне дарят на Новый год?
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Чем рынок США удивил в этом году?
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Китай в ноябре нарастил закупки сои в США
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"Газпром" пообещал акционерам 50% от прибыли
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Москва нарастила экспорт в 2019 году на 15%
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Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году
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Топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия
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"Роскосмос" хочет участвовать в проекте лунной станции Gateway
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Новая волна китайских инвесторов надвигается на Сингапур
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Южнокорейские компании резко нарастили расходы на исследования в 2019 году
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Продукция "АвтоВАЗа" подорожает в январе в среднем на 2,3%
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Фонд защиты дольщиков подсчитал, сколько нужно на достройку всех объектов
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Глава Emirates покидает компанию
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Минпромторг прогнозирует примерно 2,4%-й рост промпроизводства в 2019 году
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Экс-глава Uber Трэвис Каланик выйдет из совета директоров компании
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Bloomberg News оштрафовали на $7 млн за распространение ложной информации
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Экспорт нефти из России в январе-октябре вырос на 4,4%
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Рубрики: Институты развития
Метки: образование, Сколково, обучение, иностранные студенты
Число иностранных студентов в России удвоилось
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