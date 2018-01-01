ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут церемонию подписания торгового соглашения

      12:35Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут церемонию подписания торгового соглашения "первой фазы", согласованного в этом месяце. Об этом сообщает Reuters.

      Президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      "Да, у нас будет церемония подписания, - сказал Трамп журналистам. - В конечном счете, да, когда мы встретимся. И у нас будет более быстрое подписание, потому что мы хотим сделать это. Сделка заключена, она просто переводится прямо сейчас".

      Ссылки по теме

      Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в среду в Пекине, что стороны находятся в тесном контакте. "Экономические и торговые команды обеих сторон находятся в тесном контакте по поводу подробных договоренностей о подписании сделки и другой последующей работе", - сказал Гэн.

      Как сообщали "Вести.Экономика", заключение "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем должно состояться в начале января 2020 г.

      Стороны находятся на технической стадии подготовки соглашения, заявил в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

      По его словам, Вашингтон и Пекин уже согласовали условия соглашения и не будут пересматривать их.

      Пекин пока не подтвердил конкретные детали сделки, которые были обнародованы американскими чиновниками. Представитель Министерства коммерации КНР заявил на прошлой неделе, что подробности будут обнародованы после официального подписания соглашения.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, торговая сделка

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить