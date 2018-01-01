Цены на бензин в России выросли в 2019 году на 3%

Обстановка с ценами на бензин на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина выросла в 2019 г. на 3%, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Цены на бензин по стране в среднем выросли на 3%, на дизельное топливо - на 3,5% ", - отметил Козак.При этом оснований опасаться роста цен на топливо в следующем году нет. "Правительство уверено в надежности выработанных механизмов. Я думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться", - подчеркнул вице-премьер.Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил ранее, что ФАС ожидает роста цен на топливо в 2020 г. в рамках инфляции."Я думаю, что наше сотрудничество с ОПЕК позволит балансировать (цены на нефть - прим. ред.). Такие опасения есть, что цены могут снизиться, но у нас есть запас прочности. Есть и накопленные резервы, есть понимание, при каких ценах на нефть добыча и реализация российской нефти остается рентабельной. Поэтому здесь такой паники ни в правительстве, ни у нефтяных компаний нет", - пояснил Козак.