ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Цены на бензин в России выросли в 2019 году на 3%

      11:45Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Обстановка с ценами на бензин на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина выросла в 2019 г. на 3%, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

      "Цены на бензин по стране в среднем выросли на 3%, на дизельное топливо - на 3,5% ", - отметил Козак.

      При этом оснований опасаться роста цен на топливо в следующем году нет. "Правительство уверено в надежности выработанных механизмов. Я думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться", - подчеркнул вице-премьер.

      Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил ранее, что ФАС ожидает роста цен на топливо в 2020 г. в рамках инфляции.

      "Я думаю, что наше сотрудничество с ОПЕК позволит балансировать (цены на нефть - прим. ред.). Такие опасения есть, что цены могут снизиться, но у нас есть запас прочности. Есть и накопленные резервы, есть понимание, при каких ценах на нефть добыча и реализация российской нефти остается рентабельной. Поэтому здесь такой паники ни в правительстве, ни у нефтяных компаний нет", - пояснил Козак.

      Рубрики: Ретейл, Правительство, Парламент

      Метки: нефть, бензин, месторождение, дизельное топливо, Дмитрий Козак

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить