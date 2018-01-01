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      Китай резко увеличил импорт нефти из России

      12:18Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Китай в ноябре увеличил импорт нефти из России на 9,6% к показателю в октябре до рекордных 7,64 млн тонн. В октябре Китай закупил 6,97 млн тонн российской нефти, сообщает Главное таможенное управление Китая.

      Саудовская Аравия в ноябре сократила поставки нефти в Китай до 8,21 млн тонн против 8,41 млн тонн в октябре. Экспорт нефти из Ирака в Китай увеличился до 5,8 млн тонн с октябрьских 4,93 млн тонн.

      Ангола в ноябре поставила в Китай 3,64 млн тонн нефти против 3,04 млн тонн в октябре. Поставки нефти из Малайзии сократились в ноябре до 882,34 тыс. тонн с 1,95 млн тонн в октябре.

      Импорт нефти из США сократился в 3,5 раза до 257,2 тыс. тонн с октябрьских 908,4 тыс. тонн.

      Поставки нефти из Ирана в Китай выросли до 547,76 тыс. тонн с 532,8 тыс. тонн в октябре. Венесуэла в октябре-ноябре не поставляла нефть в Китай.

      Рубрики: Товарные рынки, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, Ангола

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