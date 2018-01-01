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      Число средних предприятий в России сократилось на 22%

      13:08Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". С 2017 г. количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса сократилось, несмотря на меры господдержки, а число средних предприятий сократилось на 22%, утверждает Счетная палата.

      "В 2015-2018 гг. не сформировалась устойчивая тенденция роста малого и среднего бизнеса, - заявил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. - Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно — в диапазоне 18,9–19,3 млн человек. На 10 ноября 2019 г., по данным ФНС, показатель составил 19 млн человек (с учетом самозанятых граждан). Количество субъектов МСП оставалось примерно на одном уровне: 5,5–6 млн, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 тыс. до 16,7 тыс.".

      В итоге не достигнута цель по росту числа занятых в секторе МСП до 20 млн человек к 2018 г. Такой ориентир указал в 2016 г. президент в своем указе. Следующая цель – 25 млн человек к 2024 г.

      В Минэкономразвития уточнили, что сокращение субъектов МСП – это не всегда негативные новости. "Из Единого реестра вылетают подросшие средние предприятия. В этом году их было порядка 200. Мы это отмечаем как позитивный тренд", - пояснил директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милена Арсланова.

      Господдержка малого и среднего бизнеса проводится в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Непосредственно финансирование идет по трем ключевым направлениям: за счет банковских кредитов по сниженной ставке, средств МФО и региональных гарантийных организаций (РГО), а также через АО "Корпорация МСП". С 2014 г. на компенсацию недополученных ими доходов по кредитам и докапитализацию федеральный бюджет выделил около 80 млрд руб.

      "С 2019 г. в программу интегрирован национальный проект МСП, в рамках которого на финансовую поддержку планируется направить из федерального бюджета 257,1 млрд руб. в 2019–2024 гг. При этом наиболее ресурсоемкие мероприятия в рамках финансовой поддержки МСП, реализуемые в национальном проекте, остались прежними. Надо отметить, что показатели госпрограммы не обеспечивают оценку влияния оказанной поддержки на стратегические показатели развития МСП в регионах и в целом по стране", - сообщил аудитор.

      Он также указал на системную проблему национального проекта. Получатели бюджетных средств не заинтересованы в достижении целей развития МСП: роста численности занятых в данной сфере и доли малого и среднего бизнеса в экономике страны. Организации-получатели финансирования отвечают только за достижение тех показателей, которые установлены в договорах о предоставлении бюджетных средств.

      "Вместе с тем высшие должностные лица субъектов России, ответственные за достижение стратегических показателей развития МСП в регионах, не имеют инструментов влияния на распределение ресурсов и деятельность организаций, их получивших, на объемы и условия предоставления господдержки", - отметил аудитор Данил Шилков.

      Счетная палата рекомендует правительству усовершенствовать нормативную правовую базу в этой части.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Счетная палата, предприниматели, МСП, малый и средний бизнес, МСБ, майский указ

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