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      Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток"

      12:45Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток", заявил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

      Фото: "Газпром"

      "Компания IDC (Infrastructure Development and Construction), главные партнеры которой - компания "Сербиягаз", а также белорусские, немецкие, итальянские и другие компании, речь идет о международном консорциуме, - построили все 403 км. Прошли под Дунаем, Тисой, Моравой. Проходы под всеми каналами, железными дорогами завершены, трубы соединены.

      В ближайшее время ожидаем завершения работ на измерительных станциях. Да, мы можем с удовольствием отметить, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке соединения "граница Болгарии - граница Венгрии", выполнила. Работы завершены", - заявил Баятович, сообщает ТАСС.

      Работы идут по графику с незначительными отклонениями. "Хочу вам сказать, что наши советники - американская компания Bilfinger и германская компания ALF - сказали нам, что мы в этой работе вместе с российскими компаниями были в три раза эффективнее, чем это бывает в среднем среди ведущих европейских компаний", - подчеркнул гендиректор "Сербиягаза".

      Строители сербского участка газопровода "Турецкий поток" прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства.

      Кроме того, подводный переход под рекой Дунай в Сербии побил европейский рекорд по протяженности, став третьим в мире (первый - в Новой Зеландии, второй - в США).

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Венгрия, Болгария, Сербия, Белград, "Турецкий поток", Дунай

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