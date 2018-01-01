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      Китайский экспорт редкоземельных магнитов в США в ноябре упал на 21%

      15:03Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в ноябре упал на 21,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

      Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      В прошлом месяце объем поставок в США магнитов, которые широко используются в медицинских приборах, бытовой электронике и оборонной промышленности, составил 376 тонн. Показатель снизился на 3,2% в годовом выражении.

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      Американские военные планируют запастись редкоземельными магнитами, которые используются в ракетах Javelin и истребителях F-35, пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ. Однако законопроект США запрещает покупку редкоземельных магнитов из Китая для военного использования в 2019 финансовом году.

      Доминирующее положение Китая как поставщика редкоземельных металлов, которые используются для производства множества товаров - от высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники, вызывает опасения на фоне торговой войны.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на долю Китая приходится около 80% американского импорта редкоземельных элементов. Они также добываются в Индии, Южной Африке, Канаде, Австралии, Эстонии, Малайзии и Бразилии. Однако Китай контролирует более 80% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов.

      Экспорт редкоземельных магнитов из Китая во все страны в прошлом месяце составил около 2891 тонны, что на 6,5% меньше, чем 3091 тонна в октябре, и на 10,4% больше, чем в ноябре 2018 года.

      Крупнейшим направлением экспорта магнитов была Германия, куда Китай поставил в ноябре 672 тонны. В октябре экспорт редкоземельных магнитов в Германию увеличился до 708 тонн, что является самым высоким показателем по крайней мере с 2016 года.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: США, Китай, экспорт, Германия, редкоземельные магниты

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