Биржу для листинга российских санкционных компаний создадут на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского РНКБ, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Санкт-Петербургская валютная биржа

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ, размещение пройдет в I квартале. Таким образом, Санкт-Петербургская валютная биржа будет той биржей, которая будет такого рода банки и другие организации обслуживать", - пояснил Моисеев.