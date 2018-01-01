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      Биржу для листинга российских санкционных компаний создадут на основе Санкт-Петербургской валютной биржи

      13:15Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Биржу для листинга российских санкционных компаний создадут на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского РНКБ, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

      Санкт-Петербургская валютная биржа

      "Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ, размещение пройдет в I квартале. Таким образом, Санкт-Петербургская валютная биржа будет той биржей, которая будет такого рода банки и другие организации обслуживать", - пояснил Моисеев.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минфин, биржа, листинг, санкции, Алексей Моисеев

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