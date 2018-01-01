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      Песков прокомментировал планы Минска по поиску альтернативных поставок нефти

      13:29Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Фото: ТАСС

      "Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны РФ, - сказал Песков. - В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке".

      Представитель Кремля добавил, что Москва "с достаточной серьезностью воспринимает любое заявление главы Белоруссии". "Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями. В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается. Большего здесь сказать нельзя", - заявил Песков, передает ТАСС.

      Песков не исключил, что в дальнейшем взаимодействие Москвы и Минска будет вестись на равных условиях, но при нынешнем уровне интеграции двух стран речь идет о коммерческих вопросах.

      "В данном случае речь идет, естественно, о вопросе коммерческом. Безусловно, при нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам, нынешний уровень интеграции этого не предусматривает", - заявил он.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Дмитрий Песков, поставки нефти в Белоруссию, РФ-Белоруссия

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