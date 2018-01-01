РФПИ с испанской Urbaser договорились о проекте переработки мусора за 3 млрд рублей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ООО "Сибинвестстрой" и компания Urbaser, ведущий испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), договорились о совместной реализации проекта по переработке мусора в Калининградской области.

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Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Реформа обращения с ТКО на территории России началась 1 января 2019 г. Соглашение РФПИ и партнеров о строительстве комплекса в Калининградской области является первым в отрасли после начала реформы. На его реализацию будут направлены совместные инвестиции объемом до 2,9 млрд руб., сообщается в пресс-релизе РФПИ.Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, станции обработки органоминеральных отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов. Запуск комплекса мощностью до 350 тыс. тонн ТКО ежегодно запланирован на 2022 год. Urbaser будет отвечать за инжиниринг на стадии строительства и станет оператором комплекса после его запуска. Концессионное соглашение заключается на срок 25 лет.Стороны ожидают присоединения к проекту НИЦ «Курчатовский институт», который, как предполагается, станет генеральным подрядчиком проекта.Комплекс будет обслуживать западную часть Калининградской области - г. Калининград и ряд районов области с общим населением свыше 660 тыс. человек. На переработку будут направляться более 70% ТКО области. Реализация проекта позволит увеличить долю отсортированных и направленных на переработку отходов и значительно сократить объем отходов, не подлежащих утилизации и направляемых на захоронение."Соглашение РФПИ и партнеров направлено на реализацию национального проекта "Экология" и федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", - отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ. - Рассчитываем, что применение опыта и экспертизы Urbaser, одного из ведущих европейских операторов по обращению с ТКО, позволит создать высокопроизводительную инфраструктуру в Калининградской области. Комплекс позволит не только сократить негативное воздействие на окружающую среду, но также получать вторичное сырье для различных производств, что положительно скажется на экономике проекта. Переработка ТКО является государственным приоритетом в области сохранения экологии и продолжит находиться в инвестиционном фокусе РФПИ в дальнейшем".Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный фонд России - основан в июне 2011 г. для вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.