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      Правительство предложит чиновникам использовать такси вместо служебных машин

      13:30Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей для чиновников, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

      "Это наша внутренняя обычная работа, называется комиссия по оптимизации расходов. Мы ищем наиболее эффективные решения использования государственных средств. Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?" - отметил Силуанов, сообщает "Интерфакс".

      "Некоторое время назад, года два, Минфин такое проводил. Но в то время выяснилось, что использование агрегатора даже было несколько дороже, нежели если закупать автомобиль и нанимать водителя. Потому что все-таки подача автомобиля, навыки водителей должны быть определенные, требования к автомобилю", - пояснил Силуанов.

      Однако предложения агрегаторов стали более конкурентоспособными. "Сегодня агрегаторы стали двигаться с точки зрения предложений по цене. И сегодня предложение о задействовании таких агрегаторов для транспортных услуг чиновникам стало более конкурентоспособным. Мы предложили, давайте посмотрим", - заключил Силуанов.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Антон Силуанов, такси, агрегатор такси, служебный автомобиль

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