Правительство предложит чиновникам использовать такси вместо служебных машин

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Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: правительство, Антон Силуанов, такси, агрегатор такси, служебный автомобиль
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