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      "Траст" вернет ЦБ РФ по итогам 2019 года более 100 млрд рублей

      13:45Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Банк непрофильных активов, созданный на базе "Траста", вернет Центральному банку по итогам 2019 года более 100 млрд руб., заявил член совета директоров банка, глава группы "Открытие" Михаил Задорнов. Ранее ЦБ потратил на оздоровление трех крупных банковских групп свыше 1,4 трлн руб.

      Санкции в отношении России способствуют укреплению банковского сектора. Об этом в беседе с экономическим обозревателем Ириной Матюшенко сообщил президент - председатель правления Банка "Открытие" Михаил Задорнов.

      "В этом году мы ожидаем, что "Траст" вернет Центральному банку более 100 миллиардов рублей уже деньгами, то есть заплатит уже не просто после взыскания активов, а их продажи и получения денег за эти активы", - заявил Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

      "Траст" планирует в следующем году вернут Банку России не меньшую сумму, отметил он.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в марте 2019 г. банк "Траст", на базе которого создан Банк непрофильных активов, завершил присоединение "Автовазбанка" (АО "Банк АВБ").

      Балансовая стоимость активов, переданная "Банку непрофильных активов" (БНА), составила 340 млрд руб.

      Эта сделка завершила консолидацию активов санируемых банков на балансе "Траст". С учетом ранее переданных непрофильных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост Банка", их общая стоимость достигла 2 трлн руб.

      В ноябре 2018 г. банк "Открытие" объявил о завершении передачи в "Траст" непрофильных активов на сумму 438 млрд руб. и погашении своей задолженности перед ЦБ, сообщали "Вести.Экономика".

      В "Банк непрофильных активов" передаются непрофильные активы "Открытия", "Бинбанка", санируемых "Рост банка" и "Автовазбанка", а также часть активов "Промсвязьбанка". Банк будет пополняться до конца 2019 г., его общий объем составит более 2 трлн руб.

      Банк России в 2017 г. взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банковских группы: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации группы "ФК Открытие" и "Бинбанка", в середине декабря - "Промсвязьбанка". В начале февраля 2018 г. регулятор объявил о решении объединить "Бинбанк" и "ФК Открытие" за исключением доли "плохих" активов. ЦБ потратил 1,4 трлн руб. на оздоровление трех банковских групп.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Михаил Задорнов, Траст, оздоровление банков

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